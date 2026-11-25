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Число задержанных из-за непогоды поездов в Рязанской области сократилось до 23

Число задержанных из-за непогоды поездов в Рязанской области сократилось до 23 - 25.11.2026, ПРАЙМ

Число задержанных из-за непогоды поездов в Рязанской области сократилось до 23

Число пассажирских поездов, которые задерживаются из-за непогоды в Рязанской области, сократилось до 23, следует из сообщения "Федеральной пассажирской... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:01+0300

2026-11-25T19:01+0300

2026-11-25T19:01+0300

бизнес

россия

рязанская область

санкт-петербург

астрахань

ржд

федеральная пассажирская компания

фпк

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Число пассажирских поездов, которые задерживаются из-за непогоды в Рязанской области, сократилось до 23, следует из сообщения "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Днем компания сообщала, что задерживались 35 поездов. Накануне Московская железная дорога сообщала об ухудшении погодных условий и падениях деревьев на этом участке. "Из-за неблагоприятных погодных условий в Рязанской области в настоящее время в пути задерживаются 23 поезда дальнего следования. В конечные пункты с опозданием прибыли 14 поездов", - говорится в сообщении. Еще три поезда введены в график. "Дополнительно сообщаем об изменении времени отправления с начальной станций поезда № 109 Санкт-Петербург — Астрахань! Он отправится из Санкт-Петербурга не ранее 21.00 вместо 18.10", - отмечает ФПК. Обо всех изменениях компания информирует пассажиров по смс. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД.

рязанская область

санкт-петербург

астрахань

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