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Квартира или дом: что выгоднее арендовать на Новый год

Квартира или дом: что выгоднее арендовать на Новый год - 26.11.2026, ПРАЙМ

Квартира или дом: что выгоднее арендовать на Новый год

Спрос на посуточную аренду жилья на новогодние праздники вырос на 20–30% год к году, а средняя цена ночи по России достигла 8,3 тысячи рублей — на 4% выше... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T07:07+0300

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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ, Нелли Хамула. Спрос на посуточную аренду жилья на новогодние праздники вырос на 20–30% год к году, а средняя цена ночи по России достигла 8,3 тысячи рублей — на 4% выше прошлого года. При этом рынок ведет себя неоднородно: в Подмосковье к концу октября было забронировано не более 15% загородных домов, и у арендаторов еще есть возможность выбрать объект и поторговаться. Сколько стоит Новый год в квартире и загородном доме, где искать дешевле и как не переплатить — в материале "Прайм".Что арендуют активнее всегоЛидируют загородные дома и коттеджи: по данным "Авито Путешествий", на дома приходится 69% новогодних бронирований загородных объектов, на коттеджи — 25%. Особенно востребованы дома с баней, камином, бассейном и местом для большой компании."Дорогие коттеджи с завышенными ценами и скромные дачи без удобств находят арендаторов сложнее. Интерес к гостевым домам вырос за год на 103%, к базам отдыха — на 30%", — рассказал заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, президент Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.Сколько стоит Новый год за городомПо данным "Авито Путешествий", средняя стоимость посуточной аренды загородного жилья на новогодний период составляет 20,2 тысячи рублей за ночь — цена осталась на уровне прошлого года. В декабре загородные объекты обходятся в среднем в 17,5 тысячи рублей в сутки. Дома стоят в среднем 18,3 тысячи рублей за ночь, коттеджи — 26,1 тысячи рублей, глэмпинги — 12,3 тысячи рублей.Бюджетнее всего снять загородное жилье в Башкортостане и Карачаево-Черкесии — в среднем 14,5 тысячи рублей и 17,2 тысячи рублей за ночь соответственно. В Краснодарском крае средняя стоимость составляет 21,3 тысячи рублей в сутки, в Ленинградской области — 24,1 тысячи рублей, а в Московской — 32,1 тысячи рублей. На новогодние каникулы загородные объекты обычно бронируют на две ночи для компании из шести человек.По оценке Каганова, средняя аренда загородного дома на праздники в Подмосковье — около 30–35 тысяч рублей в сутки, за три дня — 90–115 тысяч. "Если собраться компанией из 8 человек, расходы составят около 10 тысяч рублей на каждого за весь отдых. Собственники нередко требуют бронирование минимум на 2–3 ночи, а за новогоднюю ночь повышают тариф", — пояснил эксперт.Создатель и руководитель агентства недвижимости "Агентесса" Ева Харитонова уточнила: в Подмосковье предложения начинаются от 25 тысяч рублей за сутки, качественные дома с инфраструктурой — от 35 тысяч. Большие коттеджи для компаний с баней и бассейном обходятся в десятки и сотни тысяч рублей за праздничный период. "Аренда дома на 10–15 человек на новогодние даты может составлять 200–250 тысяч рублей за несколько дней. Если разделить на всех, загородный отдых сопоставим по стоимости с гостиницей, но дает больше приватности", — отметила Харитонова.По данным ЦИАН, средняя ставка посуточной аренды загородных домов в праздничные дни — 41 тысяча рублей. Новогодняя наценка относительно обычных выходных может достигать 50%, но часть собственников сохраняет прошлогодние ставки и дает скидки за длительное проживание.Когда бронировать"Начинать поиск лучше в сентябре-октябре — можно выбрать из большого количества предложений и спокойно договориться. Ноябрь — еще хорошее время, но интересные объекты постепенно уходят. В декабре выбор сокращается, а оставшиеся стоят дороже", — подчеркнула Харитонова. Самые востребованные даты — с 31 декабря по 3 января: особенно сложно найти дом с баней, камином и достаточным количеством спальных мест.По данным "Авито Путешествий", россияне планируют поездки заранее: загородное жилье бронируют в среднем за 96 дней до заезда, квартиры — за 92 дня. Спрос сохраняется на протяжении всех каникул, поэтому жилье активно бронируют и на дни перед Новым годом, и на январские праздники.Где искать дешевле"В соседних областях стоимость аренды заметно привлекательнее: Ярославская, Владимирская, Ленинградская области, Карелия — порядка 16–20 тысяч рублей в сутки", — заявил руководитель проекта "Инвестиции в недвижимость" АРФГ, член московского отделения Ассоциации юристов РФ Константин Фаерман. Для жителей крупных городов альтернатива — базы отдыха и небольшие дома в пределах 100–150 километров. "Для пары или семьи из трех человек глэмпинги — интересная альтернатива коттеджу. Главное — проверить зимнее отопление и включенные услуги", — посоветовал эксперт.Как сэкономитьФаерман советует сравнить стоимость 31 декабря — 2 января с периодом 3–6 января: разница будет существенной, подчеркнул эксперт. Харитонова привела схожую оценку — бронирование на 2–3 января может быть ниже на 15–20%. "Если важны конкретная локация, количество спален, баня или бассейн, не стоит откладывать бронирование", — отметила она.Цены на квартирыСредняя стоимость аренды квартиры на новогодние праздники составляет 6 тысяч рублей за ночь — столько же, сколько годом ранее. В декабре ночь в квартире обходится в среднем в 4 тысячи рублей. Жилье обычно бронируют на четыре дня для трех человек. Чаще всего выбирают однокомнатные и двухкомнатные квартиры — 38% и 30% бронирований соответственно. Ночь в студии или однокомнатной квартире стоит в среднем 4,7 тысячи рублей, в двухкомнатной — 7 тысяч, в трехкомнатной — 9,9 тысячи рублей, в четырехкомнатной — 15,2 тысячи рублей.Доступнее всего снять квартиру в Краснодаре — в среднем 4,6 тысячи рублей в сутки, и Екатеринбурге — 5 тысяч рублей. В Кисловодске средняя стоимость составляет 5,6 тысячи рублей, в Ярославле — 5,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге и Сочи — 6,2 тысячи рублей за ночь. Аренда квартиры в Казани обходится в 6,4 тысячи рублей в сутки, в Москве и Нижнем Новгороде — 7,3 тысячи рублей, а в Кировске — 8 тысяч рублей.Что влияет на ценуХаритонова выделила факторы, формирующие стоимость аренды в любом формате. Это локация — близость к центру, достопримечательностям, горнолыжным трассам или удобным развязкам. Вместимость: важно не только количество гостей, но и количество полноценных спальных мест. Инфраструктура: баня, сауна, бассейн, камин, мангальная зона, большая гостиная. Состояние и качество недвижимости: свежий ремонт, мебель, техника, белье. Дата: новогодняя ночь, период с 1 по 3 января и обычные январские выходные стоят по-разному. Минимальный срок аренды: многие владельцы устанавливают бронирование на две-три ночи, но аренда на пять-семь дней может оказаться выгоднее в расчете на сутки. И условия собственника — дополнительные платежи за уборку, отопление, пользование баней, бассейном, дровами.Куда едут россиянеНаиболее популярные направления для загородного отдыха — Московская и Ленинградская области, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край и Башкортостан. В сегменте квартир востребованы Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Нижний Новгород. В топ-10 также вошли Кисловодск, Краснодар, Кировск, Ярославль и Екатеринбург.Заметнее всего интерес к посуточной аренде квартир вырос в Вологде — на 133% год к году. В этом сезоне город получил статус новогодней столицы России, поэтому у туристов появился дополнительный повод приехать на праздники — посетить фестивали, ярмарки и народные гулянья. Также растет интерес к Астрахани (+55%), Угличу и Твери (+39%), Рыбинску (+32%)."Для жителей Москвы привлекательным вариантом остается Подмосковье: не нужно тратить деньги на билеты, можно приехать на автомобиле и провести несколько дней в компании близких. Особенно интересны направления в пределах 100–200 километров от Москвы с лесом, водоемами и горнолыжной инфраструктурой", — рассказала Харитонова.Как не переплатитьЭксперты рекомендуют сравнивать не цену за ночь, а итоговую стоимость с учетом депозита, уборки, платы за гостей и минимального количества ночей, а также читать правила объекта до оплаты — в том числе о шуме, мероприятиях, гостях и животных — и фиксировать все договоренности в переписке. Крупную предоплату не стоит переводить без договора или подтвержденного бронирования."Самая дорогая ошибка арендатора — выбирать по красивым фотографиям и цене, не проверяя юридические условия, собственника и правила проживания", — предупредила Харитонова. Эксперт посоветовала заключать письменный договор краткосрочного найма с адресом, датами, полной стоимостью, размером предоплаты и залога, условиями возврата и правилами пользования инфраструктурой."Формулировка “залог не возвращается при любых обстоятельствах“ — повод отказаться от невыгодных условий", — подчеркнула она. При заселении стоит сделать фото- и видеофиксацию состояния объекта.Среди "красных флагов" — слишком низкая цена относительно аналогов, отказ показать объект по видеосвязи, отсутствие актуальных фото, требование перевести всю сумму на карту без договора, внезапные дополнительные платежи.На площадках бронирования стоит обращать внимание на отметки, подтверждающие проверку объекта. Например, значок "Жилье проверено" означает, что сервис сверил фотографии и описание в объявлении с видео жилья, а отзывы с пометкой "Проживание состоялось" оставляют гости, которые действительно там останавливались. Предоплату лучше вносить через платформу бронирования, а не напрямую на карту: в случае проблем с заселением у арендатора остается возможность обратиться в службу поддержки за возвратом средств и подбором другого варианта.Для большой компании дом может оказаться выгоднее квартиры — но только если заранее посчитать не только аренду, но и дорогу, баню, продукты, уборку и депозит. Для двоих или небольшой семьи чаще разумнее квартира в городе: она обойдется дешевле и не потребует дополнительных организационных расходов.

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Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

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Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

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