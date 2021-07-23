МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Де-факто доллар будет оставаться ключевой мировой валютой еще достаточно долго – все-таки нужно понимать, что такие операции, как в России, когда из национальной "кубышки" полностью уходит американская валюта, происходят достаточно редко. Но факт остается фактом – доллар постепенно все меньше фигурирует в торговых операциях между странами – они предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара", — добавляет он.

В Германии увидели, что Россия не исполнила мечту Европы у американской валюты фактически не было конкурентов, так как обороты в фунтах, иенах, немецких марках и юанях были достаточно невелики, то сейчас ситуация позволяет Еврозоне и Китаю рассчитывать на то, чтобы подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет.

По мнению финансиста, яркое проявление этого тезиса – торговая война США с Китаем и Европой, которая в 2017 году моментально ослабила курсы юаня и евро на 20% к доллару.

Это прямо говорит о том, что США чувствуют угрозу от других государств и стараются приложить максимум усилий, чтобы продлить свое господство. Еще одно подтверждение этому – рост курса доллара относительно других валют в кризисы, так как именно в американской расчетной единице и гособлигациях США трейдеры и инвесторы ищут тихую гавань во времена каких-либо серьезных изменений в мире, будь то пандемия или ипотечный кризис 2008 года.

"Но все же стоит принять факт того, что господство одного государства на мировой финансовой арене не сможет длиться вечно, и, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань – многие государства видят в нем достойную альтернативу американской валюте", — заключил Коган.

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