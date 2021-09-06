МОСКВА, 6 сент — ПРАЙМ. Существует несколько разновидностей курсов иностранных валют к рублю, с которыми приходится сталкиваться нашим гражданам: официальный курс Банка России, курсы покупки-продажи иностранных валют коммерческими банками, а также биржевые курсы, от которых "отталкиваются" курсы коммерческих банков и официальный курс ЦБ. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский. Названа валюта, которой не страшен кризис

По его словам, официальный курс ЦБ является, скорее, индикативным и используется для официального бухгалтерского учета операций хозяйствующих субъектов в иностранной валюте. Формируется этот курс ежедневно по итогам биржевых торгов.

"Курс покупки-продажи иностранных валют коммерческими банками используется для операций с иностранными валютами, осуществляемыми между банками и розничными и корпоративными клиентами", — рассказывает Казанский.

"При отсутствии резких биржевых "скачков" курсов иностранной валюты, курс покупки обычно на 2-4% меньше курса ЦБ РФ, курс продажи — на 2-4% больше курса ЦБ", — объясняет финансист.

Однако при резких биржевых "скачках" курса в течение дня банковские курсы иностранных валют могут и "отрываться" от уже установленного несколькими часами ранее курса ЦБ РФ. "Америка даст сигнал". Какой сценарий ждет рубль этой осенью

Что касается биржевых курсов, то розничные и корпоративные клиенты могут самостоятельно выходить на биржу, используя брокерские счета, открытые в банках. За открытие и ведение брокерских счетов банки взимают комиссии с каждой операции — от 0,1% до 0,5% от суммы, указывает эксперт.