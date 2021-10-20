МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Перед тем, как продавать доллары, инвесторам необходимо понять, в какой валюте считать доходность, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.

"Многие инвесторы считают доходность в долларах и большую часть активов держат в иностранной валюте. Для таких людей напрашивается очевидный ответ — не продавать доллары никогда. Однако есть нюансы" — отмечает эксперт. США решились на отчаянный шаг ради доллара

У россиян всегда присутствует необходимость иметь какие-то траты в рублях. Зачастую размер этих трат и периодичность понятны заранее. В этом случае правильным подходом будет продажа необходимого количества долларов в те моменты, когда курс рубля находится выше среднего значения за последний год.

"Чтобы совершить это действие, вам нужно четко понимать цель, для которой вам необходимы рубли. Например, это может быть крупная покупка или инвестиции", — отметил он.

Сейчас многие российские компании платят высокие дивиденды, размер которых может доходить и до 10% в рублях. Текущая дивидендная доходность очень высокая, и часть инвесторов готовы принимать риски рубля и российских акций для получения повышенной дивидендной доходности. Это еще один случай, когда стоит задуматься о продаже доллара для покупки акций отечественных компаний.

"Также замечу, что российский рынок акций вырос на 30% с начала 2021 года, и это еще один повод подумать о частичной замене доллара на рубли. При этом мы традиционно рекомендуем держать не менее трети портфеля в твердой валюте. В первую очередь — это доллар", — рассказал Ревенко. Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

Уплата налога также сопряжена с необходимостью осуществлять ее в рублях, даже если ваш инвестиционный портфель в долларовых инструментах. Клиент либо самостоятельно это делает, либо брокер удерживает налог по итогам года, следовательно, требуется заранее конвертировать доллары в рубли, чтобы курс был максимально выгоден.

Что касается инвесторов, считающих доходность в рублях, то для них доллар является определенным активом, который воспринимается не как базовая валюта. Здесь правильно продавать валюту в тот момент, когда выполнена норма доходности, которую инвестор перед собой поставил, подытожил собеседник агентства.