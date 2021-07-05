МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Тренд на укрепление рубля подошел к концу: в большей степени его поддерживали ожидания от встречи российского и американского президентов. Встреча состоялась, но глобальных изменений не произошло, поэтому доллар начал укрепляться, рассказывает агентству "Прайм" руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

"Еще в начале лета были ожидания, что на лето рубль закрепится в диапазоне 70-72 рубля за доллар, но сейчас очевидно, что российская валюта перешагнула этот барьер", — отмечает эксперт.

В данный момент поддержку рублю оказывают цены на нефть, которые достаточно стабильны во многом благодаря переговорам США и Ирана, но как только этот фактор уйдет, рубль может опуститься еще ниже до отметки 74-75 рублей за доллар.

Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара

"Еще один фактор – самый непредсказуемый из всех, который значительно влияет на курс рубля, – пандемия. В данный момент эпидемиологическая ситуация в России продолжает накаляться. Вакцинация населения идет, но совсем не такими бурными темпами, как ожидало правительство", — говорит Григорян.

Изначально планировалось к осени вакцинировать около 60% населения, но теперь стало очевидно, что таких показателей не удастся достичь, поэтому ждать укрепления рубля к осени не стоит.

Безусловно, улучшение эпидемиологической ситуации и новости о быстрой вакцинации могут оказать поддержку российской национальной валюте. При благоприятном стечении обстоятельств можно было бы ожидать курса на уровне 71-72 рубля за доллар, но такой исход, по мнению специалиста, маловероятен.

Поэтому, тем, кто планировал перевести накопления в валюту, Григорян рекомендует это сделать сейчас. Предпосылок для укрепления курса российской валюты в ближайшие месяцы не предвидится.

"Но это актуально только в том случае, если вы не собираетесь пользоваться этими деньгами в ближайшее время, иначе высока вероятность ничего не выиграть или даже потерять на курсовой разнице при обмене. Тем, кто уже имеет доллары, я бы посоветовал их не тратить в ближайшее время, а подождать до осени", — заключил эксперт.