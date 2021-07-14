МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Несмотря на текущий рост доллара к рублю, к осени ситуация может измениться, и национальная валюта укрепится до 70 рублей за доллар. Давление на курс доллара к рублю будут оказывать поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.

"Ранее ФНБ полностью отказался от доллара в своем балансе и при поступлении нефтегазовых доходов будет конвертировать доллар в другие валюты, что будет создавать постоянный источник давления на курс доллара к рублю", — считает он.

Экономист предупредила о росте инфляции и ставки ЦБ выше прогнозов когда рубль к доллару был на уровне 65 рублей за доллар.

"Однако принимая во внимание уровень мировой инфляции, уровень в 70 рублей за доллар выглядит более вероятным", — полагает эксперт.

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