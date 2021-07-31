Эксперт Тузов рассказал, что рубль и юань могут подорожать из-за роста валютной выручки
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рубль сейчас является одной из валют, имеющих потенциал роста. Валютная выручка российских экспортеров растет, что создает большой приток валюты в экономику.
Рубль - примеряет carry trade с оглядкой на внешние ориентиры
Сама экономика России восстанавливается после кризиса, и это отражается на рубле позитивно, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
По его словам, политическая напряженность находится на минимумах с 2014 года, о чем свидетельствуют договоренности США и Германии по "Северному потоку-2".
"Вместе с тем, рост курса национальной валюты негативно сказывается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, поэтому России выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю", — поясняет эксперт.
В аналогичной ситуации находится и китайский юань. Темпы роста экономики Китая в разы превышают общемировой. В страну активно поступает валютная выручка от множества экспортных товаров.
"Однако курс юаня удерживается Китаем на низком уровне, чтобы поддерживать экономику, и, несмотря на объективные факторы, юань не укрепляется. Хотя это в любой момент может измениться", — заключает Тузов.
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