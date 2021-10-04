МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. С точки зрения экономической теории, на данный момент курс рубля выглядит недооцененным из-за текущих макроэкономических и фундаментальных причин: рекордно высоких цен на углеводороды, металлы, продовольственные сырьевые товары, реализуемого бюджетного правила, положительного сальдо платежного баланса, большого объема международных резервов страны. Об этом агентству "Прайм" рассказывает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Спасают доллар. Какие валюты рухнут из-за коронакризиса

По ее словам, рубль неоднократно оказывался в лидерах среди самых недооцененных валют планеты, как по оценке согласно индекса БигМака, так и по фундаментальной обоснованности.

Фундаментально обоснованный валютный курс определяется и состоянием платежного баланса, и прогнозом факторов, которые на него влияют, таких как динамика цен на значимые энергетические и неэнергетические экспортируемые товары, отток капитала из страны.

Официальный уровень безработицы в России снизился с максимального 6,3 % в 2020 году до 4,5 % в июле 2021 года с прогнозом дальнейшего снижения до рекордных минимумов в 4,3 %.

Уровень госдолга к ВВП (17,7 % по данным Счетной палаты на 1 июля) — очень низкий по сравнению с развитыми и развивающимися странами, аналогично и в абсолютном выражении.

Федеральный бюджет РФ вновь стал профицитным и за первое полугодие 2021 года составил 774,7 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах также ожидается профицит бюджета государства. Прогноз платежного баланса — позитивный.

"При стабильно наблюдаемом положительном торговом балансе страны фундаментальная устойчивость рубля не вызывает сомнений, однако она не оказывает на данный момент должного влияния на процесс валютного курсообразования", — считает эксперт. "Ближе к телу". Почему россияне снова копят доллары по старинке

Валютный курс рубля, с точки зрения сильных фундаментальных экономических показателей, оказался заниженным и сложился главным образом под влиянием инфляционных и девальвационных ожиданий участников рынка и утечки капитала из страны.

Отток капитала из России увеличился почти вдвое по сравнению с доковидным 2019 годом и на 44% больше по сравнению с прошлым годом.

Годовое инфляционное значение в России далеко от уровней инфляции 2014-2015 гг., что на фоне многолетних максимумов инфляции в лидирующих странах мира должно оказывать поддержку рублю, полагает Степанова.

Положение российской валюты выглядит более сильным также с учетом многолетних максимумов промышленной инфляции в странах, основных торговых партнерах России: в Китае- 9,5 %, в Германии — 3,8 %, Нидерландах — 2,4 %, в США — 8% (с прогнозом роста до 17%).

Темпы роста потребительских цен в экономически развитых зарубежных странах также достигли рекордно высоких значений: США — 5,4%, Германия — 3,9 %, Великобритания — 3,2 %. Рубль отбивает атаку покупателей валюты

"В текущей экономической и внешнеполитической ситуации занижению курса рубля способствует геополитическая напряженность, а также покупка Банком России иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила", — заключает эксперт.

Читайте также:

На Россию пролился "валютный дождь": что ждет рубль