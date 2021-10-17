МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ, Елена Гуринович. В пятницу, 15 октября, доллар и евро на МосБирже обновили годовые минимумы. Этому способствовала цена нефти выше $85 за баррель, а также рост аппетита инвесторов к риску, показателем чего стал рост фондовых индексов на российских и западных биржах. О том, каковы пределы ослабления доллара к российской валюте, рассказали агентству "Прайм" опрошенные эксперты. "Как в сытые нулевые". В мировой экономике начался сырьевой суперцикл

Курс доллара с расчетами "завтра" к концу дня пятницы снижался до 71,26 рубля, евро — до 82,64 рубля.

В этот же день декабрьский фьючерс на нефть сорта Brent рос на 1% и преодолел отметку в $85 за баррель впервые с октября 2018 года. Впрочем, дорожает не только нефть: цены на газ в Европе стабильно держатся выше 1000 долларов за тысячу кубов, цены на алюминий выросли до максимума за 12 лет. Растут цены на удобрения, нефтепродукты, лесоматериалы и прочие позиции российского экспорта.

Что касается российских фондовых рынков, то в течение недели индекс Мосбиржи обновил исторический максимум — 4292,68 пункта, а индекс РТС достиг максимум с августа 2011 года — на уровне 1890,46 пункта.

НЕФТЯНОЙ ФАКТОР

Одним из факторов улучшения рыночных настроений стал позитивный старт сезона корпоративной отчетности в США. "Индекс американской валюты DXY отступил от локальных максимумов, это оказывает поддержку развивающимся валютам, включая рубль", — пояснил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Что касается цен на нефть, то Бахтин прогнозирует краткосрочный рост барреля Brent до $86-87 — максимума с 2008 года. Президент России Владимир Путин и вице-премьер Александр Новак называли вполне возможным рост цен до $100 за баррель.

Поддержку дорогой нефти будет оказывать обновленный прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), считает руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина. В нем МЭА прогнозирует прирост спроса на черное золото в 2021 году до 5,5 миллионов баррелей в сутки (против 5,2 миллиона в предыдущем прогнозе), на 2022 год — до 3,3 миллиона баррелей в сутки (против 3,2 миллиона в предыдущем прогнозе).

При этом тренд на дорогую нефть продержится еще какое-то время, уверен аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов, но к зиме Евросоюз, скорее всего, договорится с Россией об увеличении поставок газа, что приведет к коррекции цен на "голубое топливо". Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

"Цены на нефть также отталкиваются от цен на газ, а черное золото все чаще используется в качестве альтернативы дорогому газу и углю", — поясняет он и добавляет, что ОПЕК+, вероятно, на следующем собрании может скорректировать добычу сырой нефти, и это немного сбалансирует рынок. Поэтому в целом укрепление рубля на фоне энергокризиса имеет ограниченный потенциал в среднесрочной перспективе.

РАЗВОРОТ НА ДОЛЛАР

Новым фактором давления на сырьевые цены может стать ужесточение денежной политики Федрезерва США. Аналитики ждут анонса сворачивания программы покупки казначейских облигаций со стороны ФРС уже в ноябре этого года. Это положительно повлияет на доходность гособлигаций США и станет серьезным фактором поддержки доллара. "Сворачивание стимулов ФРС, которое может начаться уже в ноябре, неизбежно вернет доллар США к росту на мировом рынке", — соглашается Бахтин.

"Курс на сворачивание мягкой денежной политики намечается и в Евросоюзе, что послужит укреплению единой европейской валюты", — добавил Маслов.

На фоне продолжающейся во всем мире инфляции Центробанки разных стран, включая российский, будут задумываться о нормализации денежно-кредитной политики (ДКП). По мнению представителя ГК "ФИНАМ", несмотря на то, что и Банк России, скорее всего, поднимет ставку на 25-50 п. п. на следующем заседании, возможно, эффект от поднятия ставок на Западе будет сильнее. Соответственно, иностранные валюты укрепятся существеннее. Вслед за продуктами. Что подорожает из-за глобального энергокризиса

Сафина добавляет, что одним из главных ограничителей дальнейшего снижения доллара к рублю выступает продолжающийся рост цен в России. В сентябре инфляция выросла до 7,4%, а по последним недельным данным Росстата динамика цен повысилась до 7,6%.

Даже несмотря на последовательное ужесточение денежно-кредитной политики Банком России, сохранение проинфляционных трендов будет сдерживать спрос нерезидентов на российские активы. "Это лишает российскую валюту важного фактора поддержки", — отмечает она.

По мнению Бахтина, во второй половине октября пара RUB\USD будет торговаться в диапазоне 70,5-73,5. Маслов на IV квартал текущего года прогнозирует 71,5-74 руб. за доллар, в краткосрочной перспективе возможно снижение доллара к 70 рублям.