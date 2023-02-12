МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Растущий дефицит бюджета и снижение предложения экспортной выручки будут толкать курс доллара сначала к зоне 74,50-75,00 рублей (середина комфортного диапазона для властей), а при отсутствии позитивных факторов — к 78 рублям, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Аналитик отметил, что минувшая неделя была неудачной для российской валюты. Так, рубль подешевел к доллару на 3,43%, до 73,03 рублей, к евро — на 1,70%, до 78,21 рублей, к юаню — на 2,90%, до 10,71 рублей.

"Основной удар по рублю нанес Минфин РФ, когда сообщил, что дефицит бюджета в январе составил 1,76 триллионов рублей, тогда как на весь 2023 год запланирован дефицит 2,93 триллиона рублей, или 2% ВВП. К тому же ухудшился платежный баланс. По последним данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2023 года, по предварительной оценке, уменьшилось до 8,0 миллиардов долларов против 19,1 миллиарда долларов в январе 2022", — сказал Антонов.

Что же касается ситуации на внутреннем валютном рынке, то, по мнению аналитика, она продолжает оставаться неопределенной. На неделе с 13 по 17 февраля внимание спекулянтов и инвесторов будет приковано к данным по потребительской инфляции (14 февраля, 16:30 МСК) и объему промышленного производства в США (15 февраля, 17:15 МСК) за январь.

"От них будут зависеть ожидания по процентным ставкам ФРС США на 22 марта, динамика индекса доллара, цен на нефть и склонность трейдеров идти на риск", — объяснил Антонов.

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Для курса доллара сильная зона сопротивления 72,60-73,00 образовалась в декабре 2022. Покупатели проверили ее на прочность 9 февраля. Аналитик подчеркнул, что рост дефицита бюджета и падение предложения экспортной выручки подтолкнут курс доллара вверх, причем при отсутствии позитивных факторов он может подняться и к 78 рублям. При этом Антонов напомнил, что комфортный уровень для Минэкономразвития — это 70,00-80,00 рублей.

Аналитик выразил уверенность, что до середины марта рост котировок выше 82 рублей не просматривается.

"По евро целевая область составляет 80,00-81,00, юаню — 11 рублей. Пока не появятся позитивные данные по сокращению дефицита бюджета, рубль останется под давлением", — резюмировал Антонов.