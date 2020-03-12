МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Россия может ввязаться в ценовую войну с Саудовской Аравией и предложить рынку нефть еще дешевле 25 долларов за баррель – все возможности у компаний для этого есть. Поддерживать новые уровни добычи на долгий срок нам проще, чем саудовцам, да и спроса на нефть в Европе в таком объеме может не оказаться. Поэтому все закончится переговорами и выравниванием позиций по ценам, прогнозируют эксперты. В противном случае рынки ожидает "нефть за бесценок" на достаточно долгий срок.

Саудовская Аравия, не сумев договориться с Россией о единой тактике по сокращению нефтедобычи, решила пойти ва-банк: как стало известно Bloomberg, страна готовится поставлять в Европу тройные объемы нефти с беспрецедентными скидками.

Это превращает европейский нефтяной рынок в самую важную сферу передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой. "Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.

Это демпинг и по ценам, и по объемам, как и следует ожидать в начале ценовой войны, комментирует старший аналитик "Уралсиб" Алексей Кокин.

"Конечно, такие предложения оказывают давление на цены", — констатирует он.

Действительно, новость о саудовских планах вкупе с другим негативом уже повлияла на рынок нефти. В четверг баррель марки Brent упал ниже 33 долларов, что почти на 10% ниже цены закрытия среды. "То есть, рынок уже учел этот фактор в стоимости сырья и ждет ответных действий со стороны России, а также других новостей: в пользу либо роста, либо снижения", — пояснил аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянова.

Ранее тот же Bloomberg сообщил о планах "Роснефти" наращивать добычу с апреля.

Прирост может составить 300 тысяч баррелей в сутки в течение 1-2 недель. Но, судя по последним заявлениям, Россия заняла выжидательную позицию. Москва ждет отката котировок на фоне сжатия сланцевой добычи в США. Отсрочка до апреля фактически означает отказ участвовать в игре, которую сейчас навязывают саудиты. Впрочем, это не значит, что у отечественных компаний нет возможности поступить симметрично – также запустить демпинговую машину. Не с целью уронить нефть еще ниже, а для того, чтобы выдавить Saudi Aramco из Европы, полагает Емельянов.

КТО КОГО?

Все карты для этого у отечественных игроков на руках. Минимальная терпимая цена для бизнеса крупнейших нефтяных компаний России — 10 долларов за баррель. Например, такова себестоимость добычи на месторождениях "Лукойла" и "Газпром нефти". С учетом "Роснефти" планка поднимается до 12 долларов. Если добавить сюда расходы на транспортировку, то все равно расходы на добычу и доставку в сумме будут не выше 20 долларов. Это и есть тот экономически обоснованный минимум, до которого наши экспортеры могут себе позволить опустить цену.

Однако эксперты уверены, что столь жестких мер не потребуется. Они сходятся во мнении, что Saudi Aramco физически не сможет довести добычу до 12,3 млн баррелей в сутки, как она запланировала. У компании нет такого парка танкеров, и нет возможностей зафрахтовать морской транспорт под объявленные излишки.

По словам Кокина, саудовские нефтяники пока не могут гарантировать поступление этих объемов на долгий срок, в отличие от РФ.

"Добыча в РФ стабильна уже не первый год, рост на 300 тысяч баррелей в сутки — менее 3% добычи в отличие от "рывка" более чем в 25%, который планируют саудовцы", — напомнил он.

Есть проблемы и со спросом на такой объем в Европе. Там нет свободных хранилищ, которые бы не были заполнены уже через пару недель. По словам аналитика "АЛОР Брокер" Алексея Антонова, зима в этом году не слишком холодная, следующая может быть аналогичной. Остановка авиа- и автомобильного сообщения тоже в какой-то мере может снизить потребление нефти. "Думаю, что рост предложения со стороны отдельных стран будет балансироваться остановкой добычи на старых месторождениях, где себестоимость добычи выше 35 долларов за баррель, и таким образом рынок сможет найти баланс чуть выше текущих цен", — прогнозирует он.

ЛУЧШЕ ХУДОЙ МИР, ЧЕМ ДОБРАЯ ССОРА

Эксперты сходятся во мнении, что после обмена силовыми приемами на нефтяном рынке Саудовская Аравия и Россия снова сядут за стол переговоров, это и входит в их изначальные планы. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что конфронтации нет — просто не сошлись в прогнозировании и моделировании поведения на нефтяном рынке, цены на котором все равно упали бы, даже если бы ОПЕК+ осталась целостной и продолжила зажимать объем предложения.

При этом у Саудовской Аравии гораздо больше мотивации идти на досрочные переговоры, чем у России. Саудовский бюджет сверстан из 71 доллара за баррель при дефиците около 50 млрд, то есть при текущих ценах на нефть страна рискует полностью потерять свои валютные резервы всего за 3 года. Или – как вариант – должна будет пойти на жесткую девальвацию риала, что может вызвать социальную нестабильность, добавил Емельянов.

Другие экспортеры не имеют решающего голоса в споре между двумя крупнейшими игроками рынка, полагает Кокин. "Есть весьма уязвимые, о чем говорил глава МЭА — например, Ирак, Алжир, Нигерия. Надо полагать, Иран тоже переживает трудные времена из-за дешевой нефти. В сумме их добыча довольно велика, да и сам по себе Ирак — крупный экспортер, но их влияния не сравнимо с влиянием Саудовской Аравии и РФ, позиция которых будет определяющей в вопросе о возвращении ОПЕК+ к квотам", — указал он.

В случае достижения соглашения нефть будет следующие 2-3 месяца проторговывать диапазон 30-40 долларов за баррель Brent, и в течение года восстановится до 40-45 долларов за баррель, если пандемия коронавируса не принесет слишком большого урона мировой экономике, прогнозирует Антонов.

У РЫНКА ПРОБЛЕМЫ

В свою очередь, директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков придерживается мнения, что договориться вряд ли удастся, в долгосрочной перспективе очередной виток ценовой войны не сулит ничего хорошего. Пока еще сохраняются шансы на возобновление сделки по итогам заседания техкомитета ОПЕК+ 18 марта и очередной встречи министров ОПЕК+ 10 июня.

"Тем не менее мы считаем, что в новых условиях базовым сценарием для рынка на длительный период становится отсутствие координации добычи между членами ОПЕК+ и фактический переход к стратегии максимизации уровня добычи", — полагает он.

Снижение спроса на мировом рынке в первом квартале 2020 года в связи с последствиями борьбы с коронавирусом привели к росту избытка нефти на рынке, даже с учетом пока действующих ограничений добычи.

Однако после отказа от них избыток практически неизбежно резко увеличится. "В целом к концу года прирост среднесуточной добычи нефти в странах ОПЕК+ по отношению к марту 2020 года может составить от 4 до 5 млн баррелей. С учетом перспектив роста добычи в отдельных странах, не входящих в ОПЕК+ (в особенности – Бразилия, Норвегия, Гайана), а также замедления роста глобального спроса на нефть (а в пессимистичном сценарии распространения коронавируса – среднегодового падения спроса на нефть впервые с 2009 года) – избыток на рынке к концу года может достигнуть беспрецедентного уровня в 5 млн баррелей в сутки", — считает он.

В условиях огромного избытка предложения борьба за покупателя будет вестись за счет снижения цен и дисконтов. При этом следует учитывать, что значительная часть сланцевой добычи США захеджирована и существенное падение нефти в США в ответ на падение цен возможно не ранее 2021 года. При этом существенный избыток на рынке сохранится и в 2021 году даже в случае полного прекращения инвестиций в новое бурение в сланцевой нефти в США.

"В новых рыночных условиях мы считаем, что базовым сценарием на 2020-2021 год является среднегодовая цена нефти марки Brent на уровне 35 долларов за баррель, а в краткосрочной перспективе возможно снижение цен до значительно более низких уровней", — заключил Танурков.