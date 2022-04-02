МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Отказ ряда стран от закупок некоторых товаров из России в рамках санкционного давления породил широкую дискуссию о перспективах переориентации экспорта из России на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и прежде всего — Китай. Какие товарные группы с легкостью найдут своего потребителя на бескрайних просторах Азии, а для каких с большим трудом предстоит искать любую сколько-нибудь доступную нишу, разбирался "Прайм". "Это ограбление": Европе выставлен новый счёт за газ

GO EAST

Резкое усиление геополитических противоречий в Европе, сопровождавшееся стремительным развитием событий — военной операцией ВС РФ на Украине и последовавшими после ее начала беспрецедентными по масштабам экономическими санкциями — породило в России бурную дискуссию о необходимости перенаправить существенные товарные потоки с евроатлантического направления на азиатское. Более того, за пределами Российской Федерации, в том числе в Китае и Индии (одни из крупнейших в Азии экономик) налицо явные признаки готовности максимально эффективно использовать текущее мощное противостояние между Россией и Западом в собственных интересах, активно сотрудничая с российскими партнерами.

А глава российского МИДа Сергей Лавров во время состоявшейся накануне встречи в КНР с иранским коллегой Хоссейном Абдоллахианом прямо заявил, что Россия совместно с Ираном и Китаем намерена искать способы обхода санкций Запада.

В условиях нынешнего противостояния Москвы и западного альянса во главе с Вашингтоном Пекин занял особую позицию. Он дал понять совершенно четко, что рассматривает конфликт на Украине через призму межконтинентальных геополитических противоречий и не собирается присоединяться к санкционному давлению на Россию как по политическим, так и по экономическим причинам.

И Пекин далеко не одинок в своем твердом стремлении к сохранению полного суверенитета в международных делах даже под давлением США. Индия, четвертая по величине экономика мира, судя по всему, не отказалась от планов стать третьей и, можно сказать, тоже бросила вызов "мировому гегемону". Взгляд на российско-украинский конфликт индийских масс-медиа и нескрываемое намерение местных заказчиков закупать российскую нефть, предлагаемую со значительным дисконтом, говорят сами за себя. А новость о завершении совместной работы российского банка ВЭБ.РФ и Резервного банка Индии над созданием собственной системы международных переводов для расчетов между странами не оставляет сомнений в намерениях сторон.

В свою очередь, российские экспортеры однозначно указывают на резкое усиление роли восточного направления железнодорожных перевозок в ближайшие месяцы. Ведь стоимость морской транспортировки сейчас сильно увеличилась в связи с дефицитом контейнеров, ограничениями на обработку грузов в портах Европы и нехваткой судов, готовых принимать на борт грузы, которые могут иметь отношение к России.

ПОСТАВКИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

Китай, являющийся крупнейшим потребителем импортной нефти, приобрел в 2021 году, по данным Главного таможенного управления (ГТУ) страны, 79,64 млн тонн российского энергоносителя. Это на 4,5% меньше, чем годом ранее, но при сокращении физического объема общая стоимость ввезенных в КНР объемов увеличилась на 45,5%, до 40,3 млрд долларов.

Совокупный объем закупок зарубежной нефти в прошлом году, по данным китайской таможни, сократился на 5,4%, до 512,9 млн тонн. Отчасти это произошло из-за заметного удорожания: стоимость импортированного в 2021 году энергоносителя, несмотря на сокращение физических поставок, выросла на 44,2%, до 257,3 млрд долларов. Текущая доступность нефти из России, реализуемой с заметным дисконтом, это возможность для китайских заказчиков частично компенсировать дополнительные издержки на закупку сильно подорожавшего "черного золота" из других источников. И как указывают отраслевые эксперты, в КНР стараются ее не упустить. Последние трепыхания Европы: экономику готовят к коллапсу

Транспортировка трубопроводного природного газа из России в Китай в 2021 году существенно выросла, в 2,54 раза, превысив 7,53 млн тонн, а общая стоимость закупленного российского энергоносителя увеличилась в 2,37 раза и достигла 1,51 млрд долларов. Но возможности для дальнейшего увеличения экспорта из России в КНР "голубого топлива", поставки которого пока несопоставимы с теми, которые приходятся на долю Европы, существенно ограничены пропускными способностями действующей трубопроводной системы. Впрочем, потенциал заметного увеличения поставок в Китай в долгосрочной перспективе, как указывают специалисты, существует, и немалый, учитывая потребности экономики страны и динамику ее развития.

При этом есть возможности для значительного увеличения поставок российской нефти не только в Китай, но и в Индию, на что неоднократно указывали специалисты, с которыми общался "Прайм". Совокупный объем "черного золота", потребляемого индийской экономикой, на 85% состоит из импорта (в 2019 году — 205,3 млн тонн, с учетом нефтепродуктов). В прошлом году в Индию из России ввезено около 12 млн баррелей этого сырья, что составило всего 2% общего импорта. И сегодня индийские потребители не скрывают свою крайнюю заинтересованность в закупках российской нефти, предлагаемой с существенной "санкционной" скидкой.

Не следует забывать и о потенциале "своповых" поставок из России в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) как нефти, так и природного газа. Явную заинтересованность в участии в такой логистической цепочке применительно к экспорту газа явно выражал Иран.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА МЕТАЛЛОВ

Больше всего в России от обострения геополитической ситуации, как полагают эксперты компании "Атон", пострадают производители стали — крупные компании сегмента черной металлургии. Такой вывод содержится в специальном отчете, посвященном оценке импортной емкости китайского рынка, разницы в ценах относительно Европы и транспортных расходов.

Это неудивительно: 15 марта ЕС ввел санкции против российских металлургов, ограничив поставки в страны объединения отдельных видов стального проката. На экспорт в Европу приходится около 9% стали из России.

Черная металлургия в глобальном масштабе многие годы пребывает в перманентном кризисе избытка производственных мощностей (в мире 15-20% мощностей можно отнести к этой категории, указывал "Коммерсант" в 2020 году). Проблема касается непосредственно и России, где наблюдается избыток во всех основных сегментах производства. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

Правда, существует огромный китайский рынок, указывают в "Атоне": ВВП КНР в 2021 году составил 17,7 трлн долларов. На страну приходится более 50% общемирового потребления многих товаров для обрабатывающей промышленности, включая металлы. Но чрезвычайно мощное собственное производство в Китае оставляет на долю импорта в объеме потребления всего 25%, отмечают специалисты компании. Это ограничивает возможности замещения российскими объемами импортируемых из других стран, делают вывод они.

Например, экспорт стали из России в недружественные страны составляет 10 млн тонн или 70% совокупного импорта этой продукции в Китай. Похожая ситуация — с поставками алюминия (94%), никеля (30%) и коксующегося угля (37%). Лучше дело обстоит с железорудным сырьем (ЖРС), импорт которого в КНР превышает 1,1 млрд тонн в год и в масштабах которого российские объемы составляют около 1%. Аналогично — с медью: Китай импортирует 3,6 млн тонн этого металла в год, а экспорт из России в недружественные страны составляет лишь 7% данного объема.

Спотовые цены на горячекатаный стальной прокат на рынке Китая почти на 50% ниже европейских и примерно на 23% ниже котировок на условиях fob Черное море. Это связано с ожидаемыми перебоями в поставках продукции. Так что с точки зрения стоимости перенаправление российскими поставщиками своих объемов этого продукта на китайское направление нецелесообразно, полагают в "Атоне".

ПОСТАВКИ УДОБРЕНИЙ И ЗЕРНОВЫХ

Экспорт сельхозпродукции из России сейчас приостановлен на многих направлениях из-за внешнеполитической ситуации, констатируют отраслевые эксперты. В то же время страны Запада не озвучивают намерений ограничивать поставки агропродовольственных грузов из России, что является разумной позицией, дающей определенные возможности.

Однако в нынешней непростой ситуации Россия будет укреплять позиции на азиатских рынках, заверяют специалисты, отдавая приоритет Азии в целом, в первую очередь — Ирану, который представляет собой одного из самых крупных покупателей зерна.

Большие надежды связываются и с Китаем, где сейчас в ряде городов и провинций вводится локдаун из-за новой вспышки Covid-19, что негативно сказывается на торговле, но, естественно, представляет собой временную проблему.

Директор по работе с ключевыми клиентами транспортной группы Fesco Алексей Руссол заявил 16 марта в ходе III Агрологистической конференции "Grain logistics: new epoch", что при цене на пшеницу с доставкой в порты Черного моря 300 долларов ее транспортировка в дальневосточные регионы для дальнейшей отправки в страны Азии полностью оправданна экономически. Следует заметить, что в середине марта стоимость пшеницы в Причерноморье, как указывают эксперты, была гораздо выше.

Власти США, согласно генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина страны от 24 марта, признали российские минеральные удобрения товарами первой необходимости наряду с сельхозпродукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Это решение оградит соответствующие продукты из России от возможных санкций.

Европа сильно зависит от поставок химической продукции из России, отмечает "Коммерсант". Это 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калийных удобрений. Доля российских поставок калийных продуктов в общем объеме импорта в США составляет 6%, диаммонийфосфата — 20%, карбамида — 13%. В то же время Россия сама вполне способна перенаправить свои объемы на рынки Азии, указывает издание со ссылкой на участников отрасли. Произойдет изменение товарных потоков: производители, которые традиционно поставляли на азиатские рынки, заменят Россию в ЕС и США. Процесс может занять шесть-девять месяцев, в течение которых в большинстве стран Запада будет наблюдаться дефицит, тогда как особого профицита в Азии не будет, поскольку там создаются запасы.