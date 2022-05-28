МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Участники проходящего в эти дни Всероссийского зернового форума обсуждают проблемы, возникшие в сельском хозяйстве из-за погодных катаклизмов, усугубившихся санкциями и запретами. Они обсуждают, можно ли заместить выпадающие поставки зерна на мировой рынок и сколько это будет стоить. "Прайм" задал те же вопросы специалистам. В Минсельхозе озвучили схему экспорта российского зерна в новом сезоне

ГОЛОД КАК РЕАЛЬНОСТЬ

Они по-разному оценили вероятность наступления тотального дефицита продовольствия в мире и высказали предположения, кто и почему на самом деле будет голодать.

Начнем с анализа ситуации на рынке. На долю нашей страны приходится ежегодно более 30 миллионов тонн экспорта зерна. На втором месте США и Канада (примерно по 26 миллионов тонн), на третьем Франция (более 19 миллионов тонн). Украинский экспорт — 13 миллионов тонн в год.

Если говорить только о России и Украине, то выбытие таких объемов с международного рынка неизбежно вызовет проблемы с продовольствием, убежден директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.

Уже сейчас Россия ограничила экспорт зерна в страны ЕАЭС из-за резкого увеличившегося спроса. В ответ на это страны ЕАЭС резко увеличили закупку муки, рассказал он.

В свою очередь, доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев предположил, что голод может спровоцировать иная причина — отсутствие удобрений. Их крупнейшими поставщиками являются Россия и Беларусь, на которые наложены логистические ограничения. Основными покупателями удобрений являются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и Азии, которые теперь не могут делать это морским путем. Между тем, практически во всех странах мира плодородный слой земли исчерпан, без химических добавок обильной урожайности не будет.

"Риск голода существует и растет, но не на Западе, а на Украине", — убеждена экономист Марина Строгая. По ее мнению, если другим странам будет достаточно просто найти замену выпавшему объему, в том числе, купить зерно у России, то самой Украине взять его практически негде.

"Позволяя вывезти 25 миллионов тонн зерна из своих хранилищ, Украина минимум на 2 года обрекает себя на настоящий голод, так как нынешняя посевная провалена. Получить значительный урожай раньше второй половины 2023 года не получится", — подчеркнула эксперт.

КТО НА ЗАМЕНУ

Для мира выпадение только украинских объемов не является серьезной катастрофой, считает часть экспертов. "Заместить долю Украины в настоящее время, смогут крупные страны экспортеры, совместно увеличив экспорт зерна на 13 миллионов тонн", — полагает Белхароев. К тому же страны, куда в основном шла российская пшеница (Китай, Индонезия, Египет, Филиппины, Иран и Турция), пока ничего не потеряли: они не поддержали ограничительные меры Запада в отношении России, так что с ними продолжается торговля в нормальном рабочем режиме.

"Мировой рынок вполне способен заменить этот объем и даже практически его не заметить", — согласна Строгая. Плюс часть от потребностей рынка в пшенице легко можно заменить другими культурами, хотя до этого вряд ли дойдет. К тому же у многих стран есть сформированные запасы продовольствия и незначительные колебания предложений не смогут никак изменить общий расклад сил. Эксперт оценил варианты спасения мира от голода без участия России

Другая позиция у специалиста департамента стратегических исследований Total Research Ярослава Островского. "На вопрос о том, где весь мир будет брать зерно, если его не удастся вывезти с Украины, ответ может быть односложным и однозначным — нигде", — уверен он.

Де-факто кроме как покупать зерно у России, лишних объемов мировому рынку взять неоткуда. С учетом рекордных цен на товарных рынках выйдет это очень дорого. "Но вина в этом будет только Запада, поскольку почему-то на фоне военного конфликта на Украине все резко забыли про пандемию и засуху прошлого года, которая вылилась в неурожай", — подчеркнул Островский.

По его словам, возможен вариант, при котором Россия начнет продавать зерно и удобрения с условием снятия части санкций. Есть и другое решение: Россия будет продавать продукты за рубеж, когда удостоверится в том, что полностью удовлетворит внутренний спрос. Не исключено, что объем поступлений в казну от экспорта сельхозпродукции в итоге окажется сопоставим с нефтегазовыми доходами.

ПРИЗРАК "ЗЕРНОРУБЛЯ"

И, наконец, последний вопрос: удастся ли России создать свой "зернорубль"? Это, по мнению экспертов, вряд ли произойдет, да особо и не нужно в текущих условиях. Ведь никакого "газового рубля" по мере перехода на расчеты в рублях за "голубое топливо" не появилось. AT: США лгут насчет причин грядущей катастрофы с продовольствием

По словам Тузова, хотя Россия — крупнейший в мире экспортер ресурсов, нельзя выделять отдельный ресурс как ключевой для формирования обменной стоимости рубля к иностранной валюте. Скорее, это будет корзина экспортных ресурсов, которые можно купить только за рубли.

Не исключено, что и другие страны, одновременно заявляя о невозможности покупать зерно, повысят спрос на муку и мучные изделия из России. Хотя принципиально это проблему грядущей нехватки продовольствия в мире не решит.

"А решат ее, судя по всему, крупнейшие покупатели российского зерна, готовые платить в рублях за зерно и перепродавать его дальше, в соседние страны, уже за валюту", — подытожил аналитик.