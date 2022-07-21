МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основной маршрут поставок российского газа в Европу — газопровод "Северный поток" возобновил работу в обозначенные "Газпромом" сроки — 21 июня. Техобслуживание, которое проводил его оператор Nord Stream AG, успешно завершилось. Таким образом, паника еврочиновников, что поставки не возобновятся после ремонта, оказалась напрасной, а "Газпром" в очередной раз доказал, что твердо придерживается контрактных обязательств. В Германии потребовали запустить "Северный поток — 2"

По данным оператора, с 7 до 8 утра физический поток газа составил почти 1,9 миллиона кубометров, позже объем прокачки вырос до 2,66 миллиона кубов в час или около 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки. Таким образом, трубопровод работает примерно на 40% мощности, как и было до техобслуживания.

Биржевые цены на газ в Европе после возобновления поставок по ключевому для региона газопроводу снизились примерно на 3% до 1580 долларов за тысячу кубов. На новостях о возможном прекращении поставок по "Северному потку" они поднимались до 1900 долларов за тысячу кубов впервые с марта.

Подачу по "Северному потоку" в объеме 40% от его мощности подтвердил крупнейший покупатель российского газа в Германии — компания Uniper. Австрийская нефтегазовая OMV сообщила, что "Газпром" подтвердил около 50% заказа на четверг, что соответствует прежнему уровню. Поставки итальянской Eni с четверга увеличат до 36 миллионов кубометров в сутки с с 21 миллиона кубов, как это было в последние дни.

По данным регулятора ФРГ — Федерального сетевого агентства — реальные объемы потока газа по "Северному потоку" превышают заявленные в день запуска после техобслуживания.

С ОБЛЕГЧЕНИЕМ!

Именно так восприняли в Европе новость о возобновлении поставок газа по газопроводу "Северный поток". "Это облегчение с точки зрения непосредственного давления", — заявила вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.

Однако политическая неопределенность и сокращение поставок на 60% с середины июня сохраняются. "Газпром" еще до ремонта объяснял это поставок задержками в ремонте турбин немецкой Siemens. Одна из турбин даже застряла в Канаде, и лишь 10 июля было объявлено о разрешении на вывоз агрегата. Точной информации о его местонахождении до сих пор нет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лишь констатировала, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя. "Цены взлетят до небес": Путин научил Европу, как получить газ

По данным издания "Коммерсант", ее перевозят самолетом, в России турбина должна оказаться 24 июля, если не возникнет проблем с логистикой и таможней. Еще три-четыре дня займет пусконаладка, утверждает газета.

При этом "Газпрому" нужны юридические документы, гарантирующие поставку турбины в условиях санкций. Компания уже неоднократно обращалась с этой просьбой к компании Siemens, но пока ничего так и не получила.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил невозможность наращивания поставок техническими сложностями. "Предлагаю вам внимательно перечитать заявление, сделанное президентом в Тегеране. Он абсолютно детально объяснил, сколько компрессорных станций, какие неполадки — неполадки, зафиксированные компанией Siemens — и в связи с чем происходит та ситуация, при которой невозможно на все 100% нарастить давление", — указал Песков. Названо условие, при котором "Северный поток" заработает на полную мощность

Но политический фактор тоже имеет значение. В западном сообществе возникла оживленная дискуссия о целесообразности ремонта и возвращения агрегатов. Канада долго колебалась, но затем пообещала, что, несмотря на санкции, вернет их по просьбе Германии, которой в ожидании возобновления поставок пришлось активно качать газ из ПХГ.

МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады, а Владимир Зеленский высказал недовольство премьеру Канады Джастину Трюдо. Немцы, недовольные призывами реже мыться и теплее одеваться, начали активно высказывать требования вернуть российский газ, а политиков, бездарно распорядившихся санкционными ограничениями, отправить в отставку.

В итоге глава МИД ФРГ Анналена Бербок привела в качестве аргумента риск беспорядков в Германии в случае прекращения поставок газа. Тогда страна вынуждена будет сосредоточиться на внутренних проблемах и точно не сможет поддерживать Украину, констатировала она.

В США поддержали решение Канады отойти от буквы санкций. Как заявили в госдепартаменте, такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока" и видят в нем фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе, заявил накануне поздно вечером официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Что будет с поставками по "Северному потоку" дальше — зависит от ситуации с турбинами и общего настроя западных стран на сотрудничество с Россией по газу. Технических проблем можно легко избежать: компания Siemens заверила, готова обслуживать еще больше турбин при наличии соответствующего запроса и возможности в рамках санкционного режима. В Кремле согласны с госдепом США, что "Северный поток" — важный фактор энергобезопасности Европы, которым нельзя пренебречь. Если эту позицию поддержат остальные участники процесса, объемы поставок можно восстановить достаточно быстро, невзирая на претензии нескольких недовольных фигурантов.