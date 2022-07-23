МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. В Европе аномальная жара — столбики термометров замерли у отметки в 40 градусов на значительной части региона. Горят леса и посевы, люди не вылезают из фонтанов, буквально плавится асфальт. Резко выросло потребление электроэнергии, поскольку кондиционер для многих — возможность выжить. Грозит ли Европе энергетический и экономический апокалипсис из-за аномальных температур, разбирался "Прайм". Жара достигла новых рекордных значений в Британии

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ВСЕХ НЕ ХВАТАЕТ

Прежде всего, очевидно, что жара серьезно усугубляет энергокризис. Любые климатические колебания сказываются на энергопотреблении и приводят к росту спроса на энергоносители. Растет спрос на энергоносители и их цены. Ситуация и так была далека от идеальной — цены на газ стремительно росли, а поставки со стороны "Газпрома" сокращались по техническим причинам. Как следствие, увеличение отбора привело к очередному локальному пику на рынке энергоносителей. Поставки российских нефтепродуктов в Европу из-за санкций также ограничены, поэтому региону приходится обращаться к запасам.

Неоднозначная ситуация и с другими видами электроэнергии: для охлаждения реакторов на АЭС используется вода из водоемов, а она нагрелась до критических значений. Поэтому производство атомной энергии снизилось. Ветряные станции также в простое: в жару потоки воздуха практически неподвижны. Производство гидроэнергии также на низком уровне, поскольку реки обмелели, ведь дождей тоже нет. До рекордных уровней выросло лишь производство солнечной энергии, но она не может компенсировать значительный недобор из других источников. Регион возобновляет работу угольных электростанций, но уголь тоже подорожал, к тому же, его сложно доставлять по обмелевшим рекам.

Кроме того, высокая температура оказывает большую нагрузку на оборудование, начиная от генераторных установок до линий электропередачи, кабелей и другого оборудования, указывают аналитики компании Rystad Energy. В результате в середине июля была зафиксирована самая высокая средняя спотовая цена на электроэнергию в этом году. В Италии она составила 426 евро за МВт.ч, во Франции — 373 евро, Германии — 314 евро. "Были надежды на летнюю передышку для рынков, которые были очень напряженными в течение почти года, но все оказалось с точностью до наоборот", — отметил аналитик Rystad Фабиан Ренниген.

В условиях санкций дополнительный расход энергоресурсов вызовет скачок цен на электроэнергию в Евросоюзе, прогнозируют эксперты. Промышленная инфляция в Европе и так уже достигла феноменальных 36,3%, и это ценовое цунами к осени выплеснется на потребительские рынки. "А экстремальная жара легко может в эту волну добавить ещё пару процентных пунктов", — считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

"У Европы уже сейчас проблемы с заполняемостью газовых хранилищ, так как поступления по трубам от России очень небольшие, а летний расход оказался значительно выше предполагаемого", — полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

УРОЖАЙ ПОД ВОПРОСОМ

Это угрожает продуктивности всех отраслей экономики. Засуха способна вызвать серьезные проблемы с продовольствием в Европе, особенно с учетом того, что Запад в этом году выращивает урожаи без российских удобрений.

По оценке Еврокомиссии, в связи с угрозой засухи почти на 50% территории Евросоюза летом 2022 года возможно значительное сокращение урожая на затронутых областях.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко подчеркнул, что аномальная жара провоцирует лесные пожары, которые, помимо генерации всех сопутствующих проблем, еще и уничтожают сельхозпосадки — а это — дополнительный триггер в раскручивании уже наметившегося продовольственного кризиса.

В результате европейские биржи начали штурмовать очередные ценовые максимумы: например, парижские фьючерсы на кукурузу и сою выросли на 1,5 — 2%. Котировки зерна пока снижаются, но заявления о риске засухи и неурожая могут быть восприняты участниками торгов на товарных рынках как сигнал к игре на повышение.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Еще одна проблема — человеческий фактор. Как известно, любая деятельность в жару не так эффективна, как при привычных человеку температурах. Не случайно у южных народов есть традиция сиесты — отдыха в самые жаркие часы, когда никто не работает и улицы пустеют.

При этом у многих, особенно пожилых граждан, обостряются хронические болезни, что требует дополнительных затрат на медицину (тепловые удары, проблем с давлением и рост сердечно-сосудистых заболеваний). Увы, спасти удается не всех. По данным ВОЗ, только в Испании и Португалии от аномальной жары погибли более 1,7 тысяч человек.

При этом расходы многих европейцев на электроэнергию существенно возрастут, полагает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

Не все могут оснастить свои дома частными СЭС и вынуждены платить по общим тарифам за энергию, а они были сильно повышены с начал этого года. Можно ждать значительного роста расходов граждан ЕС на электроэнергию в летнее время, в случае если жара продержится долгое время, прогнозирует он. Стало известно, как жара скорректирует газовые амбиции Европы

ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Однако главные последствия аномальной жары проявятся в полной мере лишь осенью.

В прежние годы Европа регулярно проходила через подобные жаркие периоды без особых проблем из-за дешевизны получаемых энергоресурсов. Однако в этом году из-за волевых самоограничений она вполне может осенью уже повторно вспотеть — на этот раз от цифр на ценниках. "Придут просить у России". Голод может затронуть даже богатых

"Экономические последствия нынешней жары для ЕС имеют уже массовый и, скорее всего, долгосрочный характер", — уверен Чередниченко. При сохранении антироссийских санкций, по его мнению, Европа может подойти к сентябрю с ворохом нерешенных проблем: дефицит продовольствия, а значит — очередной ценовой виток в целом по еврозоне при одновременном введении ограничений на использование кондиционеров и ограничении полноценного функционирования целого ряда экономикообразующих предприятий.

"Перспектива весьма печальна, но ее разворот лежит исключительно в плоскости политической воли европейских функционеров, — заключил Чередниченко.