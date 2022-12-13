МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Крупномасштабный энергетический кризис поставил под вопрос эффективность "зеленого" перехода, однако его сторонники настаивают, что сверхдоходы нефтегазовых компаний нужно направить именно на развитие ВИЭ, а не на добычу традиционных видов топлива. К чему это приведет и возможно ли в принципе, разбирался "Прайм". Не шути так! Saxo Bank не зря шокирует мир своими прогнозами

"ЗЕЛЕНЫЕ" ФАНТАЗИИ

Международное энергетическое агентство (МЭА) в очередном обзоре подсчитало, что государственные расходы по всему миру на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с марта 2022 года увеличились более чем на 500 миллиардов долларов. А с момента начала пандемии Covid-19 общий объем правительственных инвестиций в "чистую" энергетику, по информации организации, достиг 1,215 триллионов долларов.

Авторы обзора утверждает, что нынешний энергетический кризис "придал беспрецедентный импульс развитию" ВИЭ. Агентство ожидает, что крупнейшими источниками электроэнергии в мире к 2025 году станут именно альтернативные, которые обгонят угольную генерацию.

А специалисты некоммерческого аналитического центра Carbon Tracker, базирующегося в Лондоне, как несколько дней назад сообщил Bloomberg, подсчитал, что инвестиции в нефтегазовые проекты в 2021 и 2022 году, сумма которых, как утверждают в организации, составила в общей сложности 58 миллиардов долларов, "потребуются только в том случае, если спрос на ископаемое топливо вырастет до уровня, при котором ученые прогнозируют "климатическую катастрофу".

И РЕАЛЬНОСТЬ

Впрочем, эти фантазии имеют мало общего с реальностью. Нефть и газ в перспективе 20 лет будут по-прежнему составлять основу мирового топливного баланса, поэтому вряд ли "зеленая" повестка привлечет серьезное внимание. "Налицо когнитивный диссонанс у сторонников "зеленой" энергетики, — полагает управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин. — Реальность уже показала совсем другую картину за последний год, а их прогнозы продолжают рисовать все в розовых красках".

Европейские сторонники "зеленой" повестки откровенно лукавят, отмечает директор по энергетическому направлению Фонда "Институт энергетики и финансов" (ФИЭФ) Алексей Громов. Он указывает, что с 2020 года наблюдается устойчивая тенденция превышения инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) над ископаемыми. Однако их доля в мировом энегобалансе по-прежнему невелика.

"Безусловно, энергетический кризис в Европе существенно пошатнул позиции сторонников ускоренного энергоперехода, — соглашается член экспертного совета, руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев. — "Внезапно", хотя об этом постоянно предупреждали эксперты, сумевшие сохранить трезвость мышления, выяснилось, что возобновляемые источники энергии не могут обеспечить энергобезопасность здесь и сейчас. Минус на минус. Что готовит российской экономике год Черного кролика

С другой стороны, сторонники ВИЭ получили дополнительный аргумент в свою пользу, отмечает специалист. "Кратное подорожание энергоресурсов в 2022 году дает им возможность укорять противников: "мы же говорили, что надо скорее переходить на возобновляемую энергетику, тогда бы не было всех этих проблем", — отмечает он.

ДОЛГО И ДОРОГО

Однако с этим до сих пор наблюдаются сложности. Авторы обзора МЭА обратили внимание на "тревожные географические дисбалансы": на страны с развитой экономикой приходится почти 95% финансовой господдержки "чистой" энергетики. При этом развивающиеся страны вынуждены направлять ресурсы на более насущные нужды, а на "причуды богатых" у них просто не хватает денег.

Еще одна проблема ускорения перехода на ВИЭ — нехватка инвестиций и технологий, отмечают специалисты. Основной недостаток солнечных и ветровых электростанций в том, что они нуждаются в резервных мощностях, которые будут подстраховывать их на случай штиля или облачной погоды. Решить проблему можно было бы с помощью мощных накопителей энергии, которых пока недостаточно, а стоят они довольно дорого. В зачаточном состоянии находится и такое перспективное направление, как водородная энергетика.

В этой ситуации популистская энергополитика, проводимая в последние годы, способна лишь спровоцировать кризис на рынке традиционных энергоресурсов, что мы и наблюдаем в последние полтора года.

"Среди аналитиков сложился консенсус, что достичь целей, провозглашенных в рамках Парижского соглашения в 2015 году, невозможно", — резюмирует Громов из ФИЭФ.

Конечно, по мере улучшения ситуации на рынке нефти и газа давление на традиционную энергетику возобновится, тем более, в некоторых странах регуляторная политика всячески поддерживает ВИЭ и оказывает давление на развитие традиционной энергетики. "Зеленый" переход продолжится, тем более что есть стимул — дороговизна природного газа, указывает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.

Однако на данный момент мир не готов к масштабному переходу на ВИЭ, а полноценная зеленая повестка невозможна без развития мирового рынка традиционных энергоносителей. Сверхприбыли нефтегазового комплекса самое время направить на увеличение добычи ископаемых ресурсов. Здесь важно сохранение роли и влияния России как одного из ключевых поставщиков ископаемого топлива.