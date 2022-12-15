МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Речь президента Владимира Путина на совете по нацпроектам стала настоящей программой по дальнейшему развитию России — в ней были обозначены ключевые направления, и источники средств, а также намечены способы реализации важных инициатив. Это касается как масштабных инфраструктурных проектов, так и социальных — например, льготной ипотеки.

Глава государства начал с заявления о необходимости обозначить ряд важнейших задач госполитики на будущий год и предложить решения, которые позволят уверено развиваться, отвечая на текущие вызовы с учетом тектонических изменений, которые переживает весь мир.

Он заверил, что Россия сохранит ответственную финансовую и макроэкономическую политику, гарантирует в ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач, стоящих перед страной. Эта политика важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе. Для ее реализации будут созданы все необходимые условия.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛИ

Путин констатировал, что против России развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять экономику, через грабеж валютных резервов обвалить рубль — и спровоцировать разрушительную инфляцию.

Однако расчет Запада на уничтожение российской экономики не оправдался, о чем красноречиво свидетельствует статистика. Снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%. "Я, правда, недавно сказал (о снижении — ред. на) 2,9%, но, вот, последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше", — отметил президент.

Это произошло благодаря, в том числе, переводу расчетов за газ в рубли и активному использованию в торговле с партнерами национальных валют. Доля взаимных расчетов в рублях удвоилась до одной трети, а вместе с валютами дружественных стран превысила половину.

Не менее важна ответственная финансовая политика. Россия сохраняет устойчивость своих государственных финансов, по итогам января-ноября текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 миллиардов рублей, а консолидированный бюджет — с профицитом в 1,451 триллиона рублей.

В целом в текущем и в следующих годах федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом около 2% ВВП, и это будет лучшим показателем среди стран G20, подчеркнул Путин.

Он также констатировал замедление инфляции — цены после скачка весной этого года практически не изменились. На данный момент инфляция в РФ составляет порядка 12%, что существенно ниже показателя в некоторых европейских государствах.

ТОРГОВЛЯ ТУДА И ОБРАТНО

Невзирая на санкции и ограничения, Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии — она продолжит расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован. "Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Собственно говоря, это происходит у нас уже в течение многих лет, даже вне привязки к сегодняшним событиям в мире", — отметил президент.

Он отметил, что девять месяцев 2022 года объем взаимной торговли стран ЕАЭС вырос на 12%. При этом торговля продовольственными и сельхозтоварами выросла более чем на треть. Экспорт российской нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть за девять месяцев этого года. Расширению географии поставок энергоресурсов будет способствовать увеличение производства СПГ на Ямале на 70 миллиардов кубометров к 2030 году.

Недружественные страны также продолжают торговлю с Россией. За девять месяцев поставки основных товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза, экспорт — на 42%, рассказал Путин. По сути, как отметил глава государства, Евросоюз продолжает потреблять российские товары и услуги, а "обратные потоки сдерживает", но такой дисбаланс не может продолжаться долго.

Помимо нефти и газа, Россия экспортирует и сельхозтовары. Она является крупнейшим поставщиком на мировом рынке. Только за последние пять месяцев было экспортировано около 22 миллионов тонн зерна, преимущественно в страны Азии и Африки к концу сезона общий объем поставок зерна на экспорт может достичь 50 миллионов тонн.

ЛОГИСТИКА

Для улучшения торговых связей Россия будет развивать портовые и трубопроводные системы в Азии. Так, поставки газа на восток к 2030 году должны вырасти до 88 миллиардов кубометров. Для этого планируется дальнейшая модернизация восточного направления железных дорог Транссиба и БАМа. Это позволит увеличить объемы пассажиро- и грузопотока, а значит повысить деловую активность и социальную мобильность.

Не менее важны и другие направления. Россия сосредоточит усилия на строительстве железнодорожных подходов к портам черноморско-азовского бассейна, на повестке дня остается создание мурманского транспортного узла.

Строительство новых автотрасс позволит связать западные и восточные рубежи России, помочь компаниям наладить логистические и кооперационные связи, наладить надежные и безопасные транспортные коридоры. Россия в силу своего географического положения, а также геополитических возможностей способна застраховать такие логистические схемы от любых рисков, заверил Путин.

По его словам, строительство транспортной инфраструктуры может идти с опережением сроков. Федеральная дорожная сеть уже хорошо обновлена, теперь необходимо привести в порядок региональные трассы.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Президент не обошел вниманием и социально значимые темы, например, строительство и обеспечение граждан жильем. Строительство стало одним из драйверов экономики — плюс 5,8% за 10 месяцев. Ожидается, что текущий год станет самым успешным для отечественного жилищного строительства.

Россия будет плавно сворачивать механизмы льготной ипотеки — ее продлят до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%. Основным инструментом станет семейная ипотека под 6%, которая затронет семьи с двумя несовершеннолетними детьми.

Приоритетной задачей в 2023 году должно стать увеличение доходов граждан. С начала 2023 года минимальный размер оплаты труда составит более 16 тысяч рублей в месяц и продолжит расти дальше. Также вводится единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных. Путин поручил подготовить меры для повышения рождаемости и продолжительности жизни и заявил о необходимости адресной поддержки наиболее уязвимых групп населения.

ГДЕ ДЕНЬГИ

Глобальная задача России — выйти на новый технологический уровень, обеспечить экономический, финансовый, технологический и кадровый суверенитет. Благодаря крепкому платежному балансу России не нужно занимать за рубежом и идти в финансовую кабалу. Работа собственной финансовой системы должна перекрыть то, что давали западные финансовые системы. Минфин и Банк России должны обратить на это внимание. Необходимо обеспечить приток долгосрочных инвестиций и акционерный капитал, вложения в инфраструктуру и высокотехнологичный бизнес.

Президент призвал правительство в начале 2023 года провести открытый конкурс по инфраструктурным бюджетным кредитам. Следует направить 250 миллиардов рублей на транспортную, логистическую и ЖКХ-инфраструктуру.

Путин выступил за расширение программы инфраструктурных облигаций и удвоение суммарного объем реализуемых проектов с нынешних 150 миллиардов рублей. При этом необходимо обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к рынкам капитала, а фискальная нагрузка для резидентов промышленных кластеров должна быть снижена.