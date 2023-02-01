МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Правительство разъяснило указ президента об ответных мерах на введение западным блоком "потолка" цен на российскую нефть. Однако многое по-прежнему неясно и, вероятно, станет очевидным спустя некоторое время. Эксперты, опрошенные "Прайм", предположили, что ситуация может развиваться по двум путям. Многоходовочка в действии: кого обогатят новые газовые хабы

ОСНОВНАЯ СУТЬ

Разъяснения по реализации указа президента России Владимира Путина об ответных мерах на введение предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты дало правительство страны. Минэнерго, согласовав с Минфином порядок мониторинга цен на экспортируемую нефть, должны в срок до 1 марта 2023 года утвердить новый механизм. Лицам, причастным к экспорту нефти и нефтепродуктов из России, предстоит отслеживать поставки соответствующих объемов вплоть до конечного покупателя таким образом, чтобы исключить ограничения по цене.

Помимо прочего, постановление запрещает транспортировку по РЖД и трубопроводам "Транснефти" в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) грузов, при декларировании которых таможня будет выявлять применение потолка цены.

Напомним: 5 декабря 2022 года вступили в силу ограничения против российской нефтяной отрасли. Страны Евросоюза перестали принимать нефть из России, а также совместно со странами "Большой семерки" и Австралией ввели запрет на перевозку и страхование морских партий, реализуемых по ценам выше 60 долларов за баррель (уровень может быть пересмотрен в марте). С 5 февраля также ожидается вступление в силу аналогичных мер западного блока для нефтепродуктов из России, хотя для них предельные цены пока не озвучены.

В ответ на эти недружественные действия с 1 февраля российским нефтекомпаниям запрещены поставки нефти по контрактам, в которых прямо или косвенно предусмотрено использование механизма "ценового потолка". Дату вступления в силу аналогичных мер в отношении нефтепродуктов определит правительство. Указ президента действует до 1 июля 2023 года.

СЛОЖНЫЙ МОНИТОРИНГ

Новость о порядке мониторинга пока не повлияла на цены — за день котировки нефти Brent снизились лишь на полпроцента. В том, что такое влияние появится позже, эксперты также сомневаются. Зато нет сомнений, что экспортеры заинтересованы обеспечить сбыт на наиболее выгодных для себя условиях, говорит главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.

Наиболее очевидным способом повышения цен на российскую нефть эксперт считает снижение добычи и, как следствие, экспорта. "Однако это требует принципиального решения, — уточняет Кокин. — Другой разумный подход, направленный на максимизацию чистых цен в российских портах — переход к налогообложению на основе рыночных котировок, будь то Brent или Oman. Скорее всего, это произойдет в ближайшее время. Но решения будут приниматься после 5 февраля, когда станет понятнее влияние эмбарго и потолка цен на нефтепродукты".

Основным способом пресечения возможного участия российских компаний в системе предельных цен был бы запрет на заход западных танкеров в территориальные воды Российской Федерации, полагает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Польша просчиталась: что придет на смену российской нефти

"Возможно, этот запрет впоследствии будет осуществлен, — допускает эксперт. — Он снял бы часть возможных рисков применения данной системы против наших компаний. С другой стороны, часть таких операций осуществляется "челночным" методом. То есть, какой-нибудь сверхбольшой танкер, который может вмещать более 2 миллионов баррелей, просто не заходит в порт. Он стоит на некоем отдалении, к нему подплывают танкеры поменьше, переливают нефть и дальше уже этот танкер эту нефть везет. То есть в полной мере такой запрет не окажет необходимого воздействия. Когда у нас говорят, что перелив — это метод решения наших проблем. Перелив тоже может быть методом скрытого участия в системе предельных цен".

Поэтому руководство страны старается действовать комплексно, делает вывод специалист.

"Это анализ документации, в том числе той, которая будет направляться в таможенные органы, для выявления той составной части, которая бы свидетельствовала о применении системы предельных цен, — отмечает Фролов. — Но такой подход не может работать без создания собственной системы мониторинга цен для оперирования фактором, связанным с системой предельных цен, и для начисления налогов, о чем давно шла речь".

Разработка этого мониторинга, пусть и сильно запоздавшая со стороны Минфина, будет носить важную функцию. В дальнейшем он будет играть, важную роль для вычисления более адекватной суммы налогов, собираемых с наших нефтегазовых компаний. Минэнерго предстоит помочь коллегам из Минфина, предположил эксперт.

ДВА ПУТИ

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов замечает, что разъяснения по реализации указа президента об ответных мерах на механизм "потолка" цен для российской нефти и нефтепродуктов на практике могут трактоваться двояко.

"Сейчас можно действовать двумя способами, — рассуждает. — Можно действовать жестко, то есть требовать от компаний доказывать, что они этот потолок не применяют. То есть, исходить из презумпции виновности. Тем более, что в распоряжении показано, что нужно предоставить информацию по всей "цепочке", включая контракт с конечным покупателем. Получается, что российская нефтяная компания должна всю цепочку поставки "раскопать" и предоставить эту информацию". Европа познала истинную цену отказа от российского газа

Такая схема крайне нежелательна, указывает Симонов. Гораздо разумнее другой подход.

"Более мягкий, а именно — презумпция невиновности компании, — уточняет он. — И я лично думаю, что на первом этапе российское правительство все-таки будет руководствоваться вторым подходом. На мой взгляд, не будет массового запрета на исполнение контрактов. Я, по крайней мере, внимательно прочитав распоряжение, не увидел такого жесткого следствия, что это распоряжение приведет к массовому запрету поставок нефти. Мне все-таки кажется, что наше правительство достаточно разумно пытается вооружить наши нефтяные компании аргументом в коммерческих переговорах. Мы же понимаем, что ведутся переговоры, и с той стороны говорят: "ребят, у вас же сейчас потолок, мы же понимаем, давайте нам дисконт". А наша компания в этой ситуации может ответить: "извините, вот распоряжение, нам еще ФТС надо контракты показывать… так что, извините, до свидания". Поэтому я очень надеюсь, что это распоряжение не будет трактоваться как жесткий запрет на сделки. Потому что сейчас наша главная задача все-таки перестроить свою логистику, сохранить, точнее — завоевать новые рынки, сохранить добычу".

Впрочем, как замечает Фролов, мониторинг постфактум все же необходим.

"Нужно смотреть, как именно эта нефть доставляется, — поясняет он. — Это несложно. Например, агентство Bloomberg благополучно за нашей нефтью следит с помощью данных мониторинга судов. Аналогичные действия нужно предпринимать нашему правительству. Если не выявили механизм ограничений, а наша нефть перемещается западными компаниями (обязанными по умолчанию согласовывать контракты с условием ограничений по ценам на нефть с 5 декабря 2022 года — прим. ред.) значит, она перемещается в рамках системы предельных цен".

Глава ФНЭБ обращает внимание на тот факт, что нефтяной экспорт России действительно постепенно приспосабливается к работе в новых условиях. "Сокращается объем перевозок, который ведется через западных судовладельцев, — отмечает Симонов. — Даже Bloomberg оценила падение перевозок при помощи европейской компании в два раза за короткое время, это, безусловно, колоссальный успех. Собственно, успех надо поддержать".