МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Приобретая машину, необходимо отдавать себе отчет в том, что такая покупка — это всегда потеря денег. Автомобиль точно не является инвестицией, он требует расходов на эксплуатацию и всегда только теряет в цене, рассказал агентству "Прайм" директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

В среднем в первый год авто теряет от 10 до 20% от стоимости, а спустя 5 лет потери составят 40-60% от первоначальной стоимости автомобиля. Более популярные на рынке подержанных автомобилей модели теряют обычно меньше, уточняет Груздев.

Как именно это происходит, эксперт объясняет на примере конкретных моделей. Так, Toyota Camry – востребованная модель на рынке подержанных автомобилей и с имиджем хорошего качества — за первый год эксплуатации потеряет порядка 12% своей стоимости. Ее прямой конкурент Volkswagen Passat — 13%, а аналогичная модель от Hyundai уже 16%. Трехлетняя Camry потеряет около 27%, Passat — 30%, Hyundai Sonata — все 40%.

Среди дорогих автомобилей есть подклассы, которые будут дешеветь по-разному.

"В подклассе Luxury ценится быть первым владельцем автомобиля, купить автомобиль новым. Такие машины дешевеют очень быстро, даже если речь идет о 2-3 месяцах. За этот срок они потеряют в цене 20-30 процентов, а за пару лет — 50% и даже больше", — рассказывает Груздев. Автоэксперт подсказал, как не переплатить за кредитное авто

Говоря о покупке подержанного автомобиля, зачастую оказывается выгоднее купить б/у автомобиль премиальной марки. Через несколько лет такой автомобиль можно будет продать почти за те же деньги, потому что на него будет спрос.

При этом потеря стоимости у премиальных марок стандартной комплектации будет наименьшей, подчеркивает эксперт.

Если массовые марки дешевеют более или менее стандартно, то премиальные марки стандартных комплектаций будут дешеветь меньшими темпами. Такие покупки можно назвать более выгодными с точки зрения потери стоимости.

"Что касается премиальных марок особых комплектаций, то такая покупка не принесет вам в последующем особых дивидендов: не стоит ожидать, что люди оценят дополнительное оборудование, дорогую музыку или экстравагантные цвета. Как правило, покупатели будут оценивать год выпуска и пробег автомобиля", — заключил он.