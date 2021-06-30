МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российские автомобилисты, которые часто ездят на дачу за город, могут получить неочевидные штрафы летом. Список составили эксперты autonews.ru. 70% автомобилей в России подпадут под экологические штрафы с 1 июля

Лето в разгаре, многие автомобилисты традиционно стараются провести отпуск или выходные дни на дачных участках. Но для многих водителей такие поездки, как на дачный участок, в лес по грибы или на рыбалку, может обернуться штрафами, о которых многие россияне даже не слышали.

По дороге к дачному участку. "Часто долгая дорога на летнюю фазенду не обходится без вынужденных остановок на трассе для небольшого отдыха. Выбирая место для парковки, важно помнить о ПДД, чтобы не получить штраф. Так, согласно правилам, запрещается оставлять машину вне специальных площадок на скоростной трассе", — отмечает издание.

Помимо этого, водителей могут оштрафовать, если он решит припарковаться ближе пяти метров от пешеходного перехода или на нем. Нельяз останавливаться там, где от автомобиля до сплошной линии разметки остается менее трех метров.

Помимо этого, нарушением считается стоянка вблизи опасных поворотов, возле спусков и подъемов с ограниченной видимостью.

Штраф за мойку машины. Дачники, в попытке сэкономить, иногда моют машины прямо на своих участках. В итоге дорожная грязь и технические жидкости попадают в почву. Такая мойка загрязняет участок не только автовладельца, но и его соседей. В Московской области за такое нарушение водителю придется заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Штраф за поездку на речку. В жаркий летний день поездка на авто к реке или озеру может также обернуться крупным штрафом. В России запрещено передвижение на автомобилях по водоохранной зоне и в местах без твердого покрытия. Это означает, что по любым не асфальтированным дорогам на природе ездить нельзя.

Штраф за это нарушение составляет 4,5 тысячи рублей, юрлица уже заплатят от 200 до 400 тысяч рублей.

К водоохранным зонам относятся территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер и водохранилищ.

Штраф за громкую музыку из машины придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей, если на место инцидента вызовут полицию.

За повторное нарушение в течение года придется уже придется отдать 4 тысячи рублей.

Штраф за окурок, которые некоторые автовладельцы позволяют себе выбрасывать прямо из окна автомобиля, в Подмосковье может составлять от 4 до 5 тысяч рублей. Это касается не только трасс, но и территорий СНТ. Адвокат перечислил случаи, когда нельзя выгуливать животных в городе

Штраф за поездку в лес. Не стоит забывать, что въезд на автомобиле в национальные парки, заказники, заповедники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады запрещен.

За нарушение запрета можно получить штрафы в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей. Для юрлиц — от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

Штраф за парковку на газоне в Московской области составляет 5 тысяч рублей для физлиц и до 100 тысяч — для юридических лиц.