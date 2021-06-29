МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. На российских дорогах встречается значительное количество автомобилей, зарегистрированных в странах-участниках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе в Армении. Такая ситуация сложилась в силу целого ряда объективных причин. Это и особенности межгосударственных отношений, и развитые личностные связи, и сложившийся порядок ценообразования, в связи с чем некоторые транспортные средства можно купить в Армении значительно дешевле и эксплуатировать в России до года. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Такие возможности законодательство предоставляет физическим лицам государств, входящих в состав ЕАЭС, когда они пересекают внутреннюю границу Союза.

Иными словами, если гражданин России въезжает в Армению на своём автомобиле, то он может его эксплуатировать в этой стране год без осуществления таможенных процедур — "растаможки". То же самое может сделать гражданин Армении — въезжая в Россию, год эксплуатировать принадлежащее ему на праве личной собственности транспортное средство без постановки на учёт в РФ.

"Вместе с тем внимание к таким машинам со стороны Госавтоинспекции особо пристальное, и не потому, что сотрудники МВД избирательны в своих действиях, а в связи с тем, что они обязаны выявлять и пресекать нарушения закона", — поясняет адвокат.

Готовь кошелек. В России меняют правила техосмотра подержанных авто наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей с задержанием транспортного средства.

Такие санкции ожидают, например, россиянина, который решил купить подешевле автомобиль в Армении и пользоваться им в России более 10 дней. То же наказание грозит и иностранцу, который управляет таким автомобилем по доверенности, а также в ряде других случаев.

Эксперт обращает внимание на то, что транспортное средство в случае нарушения этой нормы закона подлежит задержанию.

"Может сложиться такая ситуация, что машина будет возвращена только после уплаты таможенных платежей. Будьте благоразумны, перед привлекательной сделкой проконсультируйтесь с адвокатом — это может сэкономить вам гораздо большую сумму", — заключил юрист.