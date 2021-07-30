МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В сфере автомобильной торговли существует множество серых схем, однако о них давно известно клиентам и участникам рынка. Например, есть случаи, когда в рекламном объявлении и при общении по телефону указывается заниженная стоимость автомобиля, а фактически в салонах и документах цена оказывается на порядок больше. Такие действия нарушают закон о защите прав потребителей, так как дезинформируют потенциальных покупателей об условиях покупки, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Нередки ситуации, когда еще до показа автомобиля или заключения договора-купли продажи продавец настаивает на заключении предварительного договора с передачей первоначального взноса или вообще хочет забрать большую часть суммы под расписку без конкретных условий", — добавляет он.

Россиян предупредили о новом мошенничестве на рынке подержанных авто Еще одна классическая ситуация – это навязывание сопутствующих товаров, работ, услуг при покупке транспортного средства, в том числе предложение более дорогой комплектации автомобиля и установка дополнительного оборудования. По закону покупка одного товара не должна быть взаимозависима от покупки другого товара или услуги, однако в реальности такое встречается довольно часто, что тоже является нарушением закона, поясняет Редин.

"Один из самых неприятных для покупателей способов мошенничества автосалонов, влекущих негативные последствия – это когда потребителям объявляют более низкую процентную ставку по кредиту, а после сделки в договоре указывается другая цифра процента. Такие мошеннические схемы давно известны, немало случаев стало поводом к привлечению сотрудников автосалонов к уголовной ответственности", — отмечает эксперт.