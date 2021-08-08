МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Причин, по которым автомобиль может "тянуть" при движении очень много — от спущенного колеса до особенностей дорожного полотна. Все дороги в России не горизонтальные, они имеют уклон в левую либо правую сторону. Это сделано для того, чтобы во время дождя с покрытия могла стекать вода. Поэтому если на пути имеется достаточно сильный уклон, то машину на нем может "уводить" в сторону. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников. В России упали продажи автомобилей Hyundai

Еще одной причиной может быть неисправность ходовой части автомобиля.

"Ее элементы могут быть изношены настолько сильно, что изменились углы установки колес, следовательно, нарушился сход-развал автомобиля, и машину из-за этого "тянет" при движении", — добавляет он.

В современных автомобилях есть электронные ассистенты, которые как раз помогают водителю справляться с "отклонением" в сторону. Эти электронные помощники выравнивают положение рулевого колеса, чтобы машина ехала прямо, например, при боковом ветре или уклоне дороги. Автомобиль может "уводить", если такой ассистент отрегулирован неправильно.

"Кроме того, подклинивание тормозов также может стать причиной, по которой автомобиль начинает "тянуть" при движении", — заключил эксперт.

Читайте также:

Автовладельцам напомнили об ужесточении прохождения техосмотра