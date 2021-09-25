МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Бывает, что мошенники, не желая платить за парковку и оплачивать штрафы, вешают себе на машину чужие поддельные номера, в точности совпадающие с номерами другого автомобиля, но такой же марки и такого же цвета. Что делать тем, кому пришел штраф за чужие нарушения, рассказал “Прайм” представитель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
По мнению эксперта, бороться с теми, кто за чужой счет любит чувствовать себя “королем дорог”, очень сложно, потому что любые штрафы у нас оспариваются только через суд. "Обращаться в компании, которые выписывают эти штрафы, бесполезно. Им вы ничего не докажите", — сообщил Ольшанский.
Если кто-то решил воспользоваться вашими номерами, то штрафы будут приходить пачками, и чтобы их оспорить, по каждому придется писать отдельное заявление в суд, к сожалению, у нас такие законы, ничего другого предложить здесь невозможно.
"Подделка номеров, как и документов – это уголовная статья. Поэтому если вы стали жертвой мошенников, которые пользуются вашими номерами, чтобы не платить штрафы, пишите заявление в УВД, пусть возбуждают дело", – заключил представитель Движения автомобилистов России.