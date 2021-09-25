МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Бывает, что мошенники, не желая платить за парковку и оплачивать штрафы, вешают себе на машину чужие поддельные номера, в точности совпадающие с номерами другого автомобиля, но такой же марки и такого же цвета. Что делать тем, кому пришел штраф за чужие нарушения, рассказал “Прайм” представитель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Россиян планируют оштрафовать на 255 миллиардов рублей

По мнению эксперта, бороться с теми, кто за чужой счет любит чувствовать себя “королем дорог”, очень сложно, потому что любые штрафы у нас оспариваются только через суд. "Обращаться в компании, которые выписывают эти штрафы, бесполезно. Им вы ничего не докажите", — сообщил Ольшанский.

Если кто-то решил воспользоваться вашими номерами, то штрафы будут приходить пачками, и чтобы их оспорить, по каждому придется писать отдельное заявление в суд, к сожалению, у нас такие законы, ничего другого предложить здесь невозможно.

"Подделка номеров, как и документов – это уголовная статья. Поэтому если вы стали жертвой мошенников, которые пользуются вашими номерами, чтобы не платить штрафы, пишите заявление в УВД, пусть возбуждают дело", – заключил представитель Движения автомобилистов России.

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