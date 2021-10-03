МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Прежде всего, необходимо выбирать топливо именно с тем октановым числом, которое указывает производитель автомобиля. Если автовладелец предпочтет топливо с неподходящим октановым числом, то это может привести к повреждению двигателя, причем это применимо как в большую, так и в меньшую сторону. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников. Автоэксперт назвал самые неудачные модели подержанных машин

"В СМИ часто пишут, что зимой стоит выбирать бензин с большим или меньшим октановым числом — дескать, чем меньше так называемых присадок, тем лучше двигатель работает в мороз. Но это не так — производитель изначально настраивает двигатель на работу с определенным топливом, не стоит уклоняться от его инструкций", — сказал он.

Также стоит обратить внимание на качество топлива. Эксперт рекомендует автовладельцам заправляться на больших сетевых станциях, потому что они, как правило, следят за качеством топлива, периодически проводят его оценки и дорожат своей репутацией.

Вместе с этим в зимний период особенно важно следить за техническим состоянием двигателя и поддерживать его в исправном состоянии.

"Если двигатель автомобиля исправен и используется качественное топливо, то машина будет заводиться и в достаточно сильные морозы", — отмечает Епанешников.

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