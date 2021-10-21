МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Прежде всего, инспекторы ДПС обращают внимание на внешний вид автомобиля. Грязный автомобиль с нестандартной тонировкой или неработоспособной светотехникой, а также с плохо читаемыми номерами практически гарантирует вам общение с инспектором. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Эксперт назвал тайные знаки автомобилистов, которым не учат в автошколах

То же самое касается автомобилей с явными признаками технических неисправностей, добавляет он.

Кроме того, повышенным вниманием со стороны инспекторов ДПС пользуются машины с незаводским тюнингом и нештатными глушителями, которые издают повышенный шум.

Васильев подчеркивает также, что на возможность общения с представителями ГИБДД влияет манера вождения.

"Если автомобиль двигается неуверенно и нервно или слишком агрессивно, пусть даже и в пределах правил дорожного движения, шансов на то, что вас остановят, становится намного больше", — предупреждает автоэксперт.