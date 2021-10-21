МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Прежде всего, инспекторы ДПС обращают внимание на внешний вид автомобиля. Грязный автомобиль с нестандартной тонировкой или неработоспособной светотехникой, а также с плохо читаемыми номерами практически гарантирует вам общение с инспектором. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
"Если автомобиль двигается неуверенно и нервно или слишком агрессивно, пусть даже и в пределах правил дорожного движения, шансов на то, что вас остановят, становится намного больше", — предупреждает автоэксперт.
https://1prime.ru/auto/20211021/835001886.html
Больше новостей ПРАЙМ с финансовых рынков читайте в Telegram