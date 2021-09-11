МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В последнее время все чаще звучат заявления об активизации новой формы работы дорожной полиции — скрытом патрулировании. Никаких новелл тут нет — сотрудники ДПС всегда могли осуществлять скрытое патрулирование, и никто не придумывал никаких ноу-хау по дополнительному контролю за автолюбителями, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Акции автопроизводителей под давлением из-за проблем с поставками чипов

Эти “страшилки” связаны или с недостатком воображения у их авторов, или с его избытком. По словам эксперта, законодательство предоставляет дорожным полицейским целый набор полномочий и прав.

“Какие-то из них используются активно и ежедневно, а какие-то затратны или сложны в применении и поэтому находятся как бы в спящем режиме", — отмечает он.

Действительно, патрульный автомобиль ДПС — это не всегда "расписная" машина с сине-красными проблесковыми маячками. Это может быть и гражданская машина, которая не выделяется из движущегося потока.

Однако прежде чем заявлять об активном использовании скрытого патрулирования, надо понимать, насколько оно эффективно в наших условиях, и будет ли получаемая от этого профилактического правоохранительного метода отдача сопоставима с произведёнными затратами, полагает юрист. По осени считают. Как изменятся цены на автомобили с 1 сентября

Сегодня на наших дорогах достаточное количество электронных средств фиксации и контроля, кроме того, “в избытке и любители из числа наших сограждан постоять с треногой на обочине”.

Скрытое патрулирование, по мнению Соловьева, оправдано на тех участках, где невозможно обеспечить безопасность движения и снизить уровень аварийности обычными методами контроля. Улучшением дорожного покрытия, организацией движения, расстановкой дорожных знаков и т.д.

В любом случае, на сложном участке проще поставить визуально идентифицируемый патруль, который поможет в разрешении сложных дорожных ситуаций и профилактике аварийности, чем сажать на обочину минимум двух сотрудников в гражданском автомобиле только для того, чтобы выявить и покарать нарушителя. Автомобильный сезон в США не задался

“Да и сами автолюбители быстро привыкают ко всем новым формам контроля, и появление любой новой машины на обочине будет рассматриваться как скрытое патрулирование, что может, наоборот, не уменьшить, а увеличить количество аварийных ситуаций", — говорит Соловьев.

“В любом случае, соблюдение ПДД, разумное и внимательное поведение на дороге — залог не только экономии собственных средств и сбережения здоровья, но и экономии государственных средств контроля и надзора", — заключает юрист.

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