МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. По данным Росстата, в России более 19% розничных заправочных станций регулярно практикуют недолив топлива. При этом, речь идет не только о мелких, но и о крупных именитых АЗС. Кража топлива обычно происходит в тот момент, когда автомобилист выходит, чтобы оплатить заправку. Сотрудник АЗС немного раньше времени нажимает на клапан, а когда автомобиль уезжает, оставшееся в шланге топливо сливается в специально приготовленную канистру. Таким образом, на каждом авто можно сэкономить до 0,5 литров оплаченного, но недолитого клиенту топлива, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы ускорили рост

Обнаружить обман практически невозможно — для этого требуются специальные сертифицированные приборы.

"Ни бензобак, ни датчик в автомобиле к ним не относятся — выявить недолив можно только в том случае, если бензин наливается в канистру, а оплата происходит не на определенную сумму, а по литражу", — добавляет эксперт.

Если владелец авто все-таки ощутил разницу между ожидаемым и фактическим объемом бензина, то имеет смысл обратиться к руководству АЗС — обычно, по словам специалиста, они решают вопрос в пользу клиента, опасаясь штрафа.

Кстати, он составляет около 100 тысяч рублей, но прибыль от каждых недолитых 300 мл на 10 литров — 150 тысяч рублей, что компенсирует оплату штрафа, подсчитал Мигаль. США выводят на рынок больше бензина

Еще один способ избежать недолива — заправлять машину самостоятельно, без помощи заправщика, а при возникновении подозрений касательно работы сотрудников АЗС — обращаться в Роспотребнадзор, Роскачество, Росстандарт.

Их специалисты проведут экспертизу и примут соответствующие меры в отношении нарушителей.

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