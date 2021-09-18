МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Банк не может потребовать вернуть снятые со счета или вклада деньги. В российской действительности этим занимается Агентство по страхованию вкладов — оно часто пользуется этой возможностью, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. ЦБ представил способ возврата денег, украденных мошенниками

"Обстоятельства, при которых АСВ в судебном порядке требует клиентов банка вернуть полученные денежные средства, очень прозаичны — это лишение банка лицензии и процесс банкротства. И проблема в том, что такого рода "письмо счастья" может прилететь бывшему клиенту проблемного банка даже через год после получения денежных средств, а за этот период они легко могут быть израсходованы", — отметил эксперт.

АСВ предъявляет претензии к тем операциям, которые, по мнению агентства, являются подозрительными и лишают других кредиторов права на получение денежных средств в порядке очереди.

Если у АСВ воздастся впечатление, что по формальным признакам банк отнесся к забравшему деньги вкладчику с предпочтением, то есть он получил деньги "вне очереди" то есть в обход картотечной очереди, то ведомство отправляет требование по возврату средств, поясняет он.

"Также наверняка подозрение вызовут операции по выводу средств лицами или компаниями, связанными с работниками банка, от клерков до совета директоров. Подозрение могут вызвать и платежи, которые существенно превышают стандартные операции клиента, а обоснований этих операций нет. Кроме того, "на карандаш" попадают выводы средств размером более миллиона рублей", — перечислил Коган.

Фактически, АСВ здесь руководствуется только формальной доказательной базой, поскольку фактических аргументов в пользу того, что клиент знал о проблемах банка заранее, а не снял деньги из-за каких-либо форс-мажорных обстоятельств или ввиду срочной необходимости, обычно не приводится. Приставы смогут забирать загранпаспорта у невыездных должников

При этом агентство заведомо пользуется презумпцией виновности, то есть позиция АСВ такова, что каждый клиент банка, избежавший нервного и долгосрочного процесса банкротства организации, знал о его проблемах и замотивировал сотрудников побыстрее вывести деньги со счетов.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, он советует выбирать надежные банки из топ-20, возможно, даже с госучастием.

При этом Коган уточнил, что агрессивная реклама банка, где фигурируют повышенные ставки, является индикатором того, что банк пытается за счет мелких вкладчиков решить вопросы крупных и привлекает средства, заранее зная, что лопнет.

"Если бывшему клиенту такого банка пришло требование о возврате, нужно срочно писать претензии на АСВ и банк и готовиться к судебным разбирательствам вместе с юристом или адвокатом", — заключил эксперт.

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