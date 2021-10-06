МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Ежедневные СМС-сообщения от различных финансовых организаций с "выгодными" предложениями взять кредит под низкие проценты выглядят заманчиво, но прежде чем обращаться к банку, стоит изучить ситуацию на финансовых рынках, оценить свой "кредитный потенциал", рассказал агентству "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

"Оцените, насколько у вас стабильно с доходами и как прочно материальное положение. Ведь будущее непредсказуемо, неплохо иметь запас прочности на случай непредвиденных ситуаций", — советует эксперт. 

Финансы

Эксперт научил, как взять кредит на самых выгодных условиях

По его словам, принимая решение брать или не брать кредит, нужно оценить ситуацию на финансовом рынке. Хотя бы сравнить инфляцию, ставку кредита и динамику своих доходов, называет профессор важные для изучения своей кредитоспособности показатели.

Если доходы будут расти быстрее инфляции, значит расплатиться с кредитом будет проще, если наоборот – стоит повременить с желанием брать долг.

Что касается валюты кредита, то тут действует железное правило – брать нужно в той, в которой получаете доходы, считает собеседник агентства.

"Пытаться выгадать за счет колебаний валютных курсов или разницы процентных ставок – дело очень опасное, шансы выиграть практически нулевые, а вот потерять все, что есть — вполне возможно", — предупредил Солодков. Он напомнил о ситуации, в которой оказались россияне, взявшие ипотеку в долларах, потому что проценты по ним были ниже, чем в рублях, а когда произошел обвал на рынках, и курс российской валюты упал по отношению к американской, у заемщиков не оказалось в достаточном количестве рублей, чтобы купить доллары и погасить свои ипотечные долги.