МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Ежедневные СМС-сообщения от различных финансовых организаций с "выгодными" предложениями взять кредит под низкие проценты выглядят заманчиво, но прежде чем обращаться к банку, стоит изучить ситуацию на финансовых рынках, оценить свой "кредитный потенциал", рассказал агентству "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

"Оцените, насколько у вас стабильно с доходами и как прочно материальное положение. Ведь будущее непредсказуемо, неплохо иметь запас прочности на случай непредвиденных ситуаций", — советует эксперт.

Эксперт научил, как взять кредит на самых выгодных условиях нужно оценить ситуацию на финансовом рынке. Хотя бы сравнить инфляцию, ставку кредита и динамику своих доходов, называет профессор важные для изучения своей кредитоспособности показатели.

Если доходы будут расти быстрее инфляции, значит расплатиться с кредитом будет проще, если наоборот – стоит повременить с желанием брать долг.

Что касается валюты кредита, то тут действует железное правило – брать нужно в той, в которой получаете доходы, считает собеседник агентства.

"Пытаться выгадать за счет колебаний валютных курсов или разницы процентных ставок – дело очень опасное, шансы выиграть практически нулевые, а вот потерять все, что есть — вполне возможно", — предупредил Солодков. Он напомнил о ситуации, в которой оказались россияне, взявшие ипотеку в долларах, потому что проценты по ним были ниже, чем в рублях, а когда произошел обвал на рынках, и курс российской валюты упал по отношению к американской, у заемщиков не оказалось в достаточном количестве рублей, чтобы купить доллары и погасить свои ипотечные долги.