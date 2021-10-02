МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Кризис — это резкое непредвиденное изменение ситуации, которое характеризуется невозможностью сохранения прежних способов действия. В таком понимании ждать кризис — почти бесполезное занятие, поскольку если есть возможность его предсказать, то есть и способы его предотвратить или перевести в плоскость практических действий по преодолению. Об этом рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Эксперт предупредила, почему кризис может начаться внезапно

В современной экономической мысли приняли на вооружение достаточно простую формулу, частично продолжающую кейнсианскую модель преодоления последствий Великой Депрессии в США. При главе ФРС Бене Бернанки модель довели до совершенства, взяв за основу необходимость максимально долгого стимулирования экономики и занятости. Когда пришёл кризис, связанный с COVID-19, то заработали привычные схемы, которые начали применять повсеместно. "Правительства резко нарастили расходы для поддержки экономических субъектов и потребителей, а центральные банки развернули количественные программы, накачивая экономики деньгами", — говорит эксперт.

Естественно, что при этом проблемы инфляции, обесценивания денег, роста долговой нагрузки были задвинуты на второй план. Тем более, что финансовые рынки также быстро приспособились к изменившейся реальности и начали активно противопоставлять дешёвые деньги растущим активам. "Бесконечно рост активов и долга продолжаться не может, но у финансовых регуляторов уже готов ответ в виде будущих количественных программ. Даже проблема инфляции уже не становится таковой, поскольку инфляция позволяет сжечь лишний долг, а капитал в своей основной движущей сути остаётся при активах, которые также дорожают с обесцениванием денежных средств", — указывает эксперт.

Фактически, вся история фондового рынка — это постоянная ставка активов против денег. В этом смысле, вероятно, можно говорить, что никакого кризиса не будет. Однако классическое определение такого состояния всё же предполагает наступление неожиданных и резких изменений. В чём же они могут реализоваться? Названа валюта, которой не страшен кризис

Китайская экономика — это в значительной степени стимулирование через инвестиции в инфраструктуру и кредитование, как экономических субъектов, так и населения. Меж тем наступает определённый предел насыщенности кредитами экономики, когда будущие доходы уже не покрывают будущие обязательства. Применение модели монетарного стимулирования в развитых странах также, по мнению Кочеткова, не обладает тотальным иммунитетом. В какой-то момент может произойти резкая смена восприятия рынка, когда "свободные" деньги начнут испытывать недоверие к постоянному росту долговой нагрузки государства или экономических субъектов.

"Недоверие может выразиться, как в росте ставок заимствования, так и бегства капитала из валюты с потенциальным долговым кризисом и рисками девальвации", — полагает он.

В остальном, кризис — это постоянное явление человеческой цивилизации. Большинство из них возникает по вине самого человека, общества, государства. Культивирование нетерпимости приводит к деградации человеческих отношений, чрезмерное обложение экономики налогами ведёт к падению деловой активности, увлечение мира безудержным потреблением — к климатическим изменениям.

"Все эти проблемы озвучиваются, но игнорирование явных признаков доводят проблему до состояния кризиса, который уже требует поиска новых путей решения. Поэтому кризиса пока не будет – он уже давно есть, но пока не проявился в острой фазе", — резюмирует аналитик.