МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Идеального времени для того, чтобы взять кредит, не существует: размер ставок зависит от экономических условий, а само решение – от ваших личных обстоятельств. Тем не менее, в канун летних отпусков и новогодних праздников могут появиться специальные скидки для привлечения клиентов, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по кредитным розничным продуктам "Райффайзенбанка" Андрей Спиваков.

"Ставки по кредитам зависят главным образом от размера ключевой ставки ЦБ: она определяет стоимость денег в экономике, которая, в свою очередь, зависит от уровня инфляции в стране. Кроме того, каждый банк в своё предложение закладывает стоимость риска. Однако в зависимости от сезона – в канун летних отпусков или новогодних праздников – могут появляться специальные скидки, когда банки, жертвуя своей прибылью, стараются привлечь больше новых клиентов", — объяснил он.

Эксперт рассказал, когда кредит выгоднее, чем откладывать на покупку

Кредитные продукты — это финансовый инструмент, которым важно уметь правильно пользоваться, и к его выбору стоит относиться осторожно. Принимать решение следует только после взвешивания всех "за" и "против", оценив не только сиюминутное положение и ваши желания, но и то, как кредит поможет в решении долгосрочных задач.

"Выплаты по займам должны составлять не более 50% от вашего ежемесячного дохода. Если они выше, растёт риск потери привычного уровня жизни или ухода в "просрочку". А уменьшить давление на бюджет можно в период снижения ставок на рынке с помощью рефинансирования", — заключил Спиваков.