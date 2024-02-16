МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России в пятницу, 16 февраля, ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, пауза стала первой с июня прошлого года, говорится в заявлении ЦБ. Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов

"Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых", — сказано в заявлении.

ЦБ также не дал стандартной формулировки сигнала по своим дальнейшим действиям, вместо этого указав, что ожидает продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", — отмечается в документе.

Кроме того, Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году до 13,5-15,5% с 12,5-14,5% и ждет ее до конца года в диапазоне 13,2-15,5%.

Кроме того, ЦБ повысил ожидания по средней ключевой ставке на 2025 год до 8-10% с 7-9%, а на 2026 год — сохранил на уровне 6-7%.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал, что регулятор сохранит ставку на уровне 16 процентов годовых. По его словам, несмотря на то, что инфляция начала снижаться, инфляционные ожидания все еще высоки. Кроме того, отметил аналитик, деловая активность и кредитование остались на активном уровне. При этом 16 февраля Антонов отметил, что свежие данные Росстата по инфляции могут стать аргументом в пользу повышения ставки.

Аналитик "Цифра Брокер" Наталья Пырьева отмечала, что Банк России, скорее всего, оставит ставку на уровне 16 процентов годовых. Такой же прогноз дал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.