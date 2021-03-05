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Риелтор научила, как сбить цену на квартиру, которую вы покупаете
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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Торговаться при покупке квартиры можно, правда, делать это нужно аргументированно. Первое веское основание для дисконта – квартира располагается на первом... ПРАЙМ, 05.03.2021
покупка, аренда, жилье, квартиры, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Торговаться при покупке квартиры можно, правда, делать это нужно аргументированно. Первое веское основание для дисконта – квартира располагается на первом или последнем этажах, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.
"Проживание на первом этаже сопряжено с такими неудобствами, как соседство с коммерческими объектами, холод и неприятный запах из подвала, высокий риск ограбления, шумы с улицы. Жильцы последних этажей нередко сталкиваются с протечками крыши, слабым напором воды, риски поломки лифта", — объясняет специалист.
Также стоит обратить внимание на видовые характеристики квартиры. Если окна выходят на стену соседнего здания, стройку или пустырь – смело просите снизить цену. Имеет смысл и оценить уровень естественного освещения.
Кроме того, важно проверить трубы и электрическую проводку. Если состояние инженерных систем оставляет желать лучшего, и, следовательно, потребуется ремонт, который в таких случаях дешевым не бывает, то стоимость может быть пересмотрена.
"Наконец, нужно изучить техническое состояние квартиры. Речь идет о незаконной перепланировке. Несоответствия требованиям жилищного кодекса удешевляют квартиру сильнее всего", — заключает эксперт.
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