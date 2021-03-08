МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Автомобиль, как и любой товар, можно вернуть в автосалон согласно Закону о правах потребителя, однако здесь есть несколько нюансов, ведь авто относится к технически сложным товарам. Вернуть можно даже машину с пробегом, доказав, что та или иная поломка была до его продажи. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников. Новые штрафы для российских автомобилистов вступили в силу

С момента получения автомобиля, о чем должен свидетельствовать подписанный дилером и покупателем акт приема-передачи, в течение 15 дней транспортное средство можно сдать в автосалон, если в нем выявлены технические недостатки. К ним можно отнести нечёткое рулевое управление, отсутствие шумоизоляции, нестабильную работу двигателя и других агрегатов.

Однако если в течение двух недель владельцу перестал нравится цвет автомобиля или обшивка салона, вернуть покупку не удастся.

"В том случае, если неполадки носят технический характер и не получены вследствие действий водителя или пассажиров, можно расторгнуть договор купли-продажи и вернуть полную стоимость авто или заменить на аналогичную модель этого же бренда, либо другой марки после перерасчета покупной цены", — отметил эксперт.

При наличии трех условий — выявление значительного недостатка, ремонт недостатка в срок, превышающий 45 дней, авто сдается на ремонт в автосалон по гарантии каждый год и им долго нельзя пользоваться и т.п. можно вернуть его в автосалон даже после 15 дней эксплуатации.

"Важно помнить, что обнаруженные в автомобиле неполадки должны быть документально зафиксированы экспертом. Помимо этого, в документе должно быть прописано, что выявленные недостатки произошли не по вине владельца, иначе это будет трактоваться как неправильная эксплуатация, и никаких выплат за это не предусмотрено", — указал Решетников. Эксперт рассказал, как проверить подержанный авто перед покупкой

Вернуть в автосалон, как и бывшему владельцу, можно даже автомобиль с пробегом. Для этого необходимо доказать, что та или иная поломка уже была до продажи автомобиля.

"Примечательно, что скрученный пробег, который встречается у каждого второго автомобиля на вторичном рынке, — прямой повод расторгнуть договор купли-продажи как с дилером, так и с частным лицом. Измененный километраж, пройденный транспортным средством, является прямым введением в заблуждение относительно свойств и качества продаваемого товара, поэтому вернуть потраченные на покупку средства можно со 100% гарантией", — заключает эксперт.