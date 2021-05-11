МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. По общему правилу гражданин обязан подчиняться законным требованиям представителей органов полиции и правопорядка. В противном случае нарушителю может грозить административная ответственность и арест вплоть до 15 суток. Чтобы определить, какие требования сотрудников ДПС являются законными, а какие — нет, следует ориентироваться на нормативные акты, которыми в своей деятельности руководствуются сотрудники органов внутренних дел. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева. Штраф просто так. Когда за поход в магазин придется заплатить трижды

Помимо базовых правовых актов — Конституции, Закона о полиции, Кодекса об административных правонарушениях, — сотрудники ДПС руководствуются федеральными Законами о безопасности дорожного движения и об организации дорожного движения в России, Правилами дорожного движения, которые утверждаются Постановлением Правительства, а также Административным регламентом, утвержденным Приказом МВД.

"Закон о безопасности дорожного движения определяет основные принципы безопасной организации этой сферы общественной жизни. Главные из них — приоритет жизни и здоровья граждан над экономическими результатами хозяйственной деятельности, а также приоритет ответственности государства за безопасность дорожного движения над ответственностью граждан", — указывает адвокат.

Понимание этих принципов объяснит и расхожие примеры необязательности совершения определенных действий перед сотрудниками ДПС: например, почему водитель при остановке транспортного средства не обязан выходить из машины. Обратное в условиях интенсивного дорожного движения создало бы опасность его жизни.

Следовательно, и иные требования сотрудников ДПС к водителям должны руководствоваться этой логикой и базовыми принципами.

"Если сотрудник ДПС предлагает "дыхнуть в трубочку", водитель может отказаться это делать прямо на дороге и проследовать с инспектором для прохождения медицинского освидетельствования в специальном учреждении. Согласно действующим нормам законодательства, водитель не может отказаться от процедуры медицинского освидетельствования на предмет состояния опьянения, однако сделать это в условиях медицинской организации, а не прямо на дороге — его право", — отмечает Ермолаева.

Конечно, за реализацию этого права придётся заплатить собственным временем, однако у такого подхода, по словам эксперта, есть существенное преимущество. Лабораторный тест, несомненно, точнее, чем его экспресс-вариант, а также исключает определенные коррупционные риски.

"Практике известны случаи, когда недобросовестные сотрудники ДПС смазывали детали алкотестера проспиртованной ваткой. Стоит ли напоминать водителям, что процедура медицинского освидетельствования должна сопровождаться протоколированием, а если дело происходит на дороге, то с обязательным участием понятых из числа незаинтересованных и независимых лиц, а также с использованием одноразового мундштука", — говорит юрист. ГИБДД хочет ввести новые штрафы

Если же водитель, прошел медицинское тестирование при инспекторе ДПС непосредственно на дороге, он все равно имеет право не согласиться с результатами такого экспресс-освидетельствования и потребовать его прохождения в медицинском учреждении.

На дорогах нередки случаи, когда инспектор требует произвести осмотр или досмотр автомобиля.

Следует отличать понятия осмотра и досмотра. Осмотр — это следственное действие, порядок которого регламентирован уголовно-процессуальным законом. Проводиться оно может либо при расследовании преступления, либо при проведении проверки сообщения о преступлении следователем или сотрудниками органа дознания.

В любом случае осмотр либо сопровождается обязательным составлением протокола или с приглашением понятых.

Существует также понятие обследование транспортного средства — это оперативно-розыскное мероприятие. Основаниями проведения ОРМ является либо возбужденное уголовное дело, либо информация о готовящемся преступлении или о лицах, скрывающихся от органов следствия и суда. "В любом случае, нарушение прав и свобод граждан при производстве ОРМ не допускается", — указывает адвокат.

Досмотр транспортного средства — это мера административного принуждения, проводится в целях обнаружения орудий совершения или предметов административного правонарушения. Досмотр автомобиля проводится с участием двух понятых, либо под видеозапись.

"О досмотре транспортного средства составляется отдельный протокол, либо делается отметка в протоколе об административном задержании лица. Изъятие при досмотре вещей, имеющих значение для производства по делу об административном правонарушении, допускается также с соблюдением требований КоАП и под протокол", — предупреждает Ермолаева.

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