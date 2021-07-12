МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Рассчитывать на то, что стоимость продуктов в России резко пойдет вниз, к уровням 2019 года, не приходится. Но в целом прогноз урожая текущего года внушает оптимизм, так что к концу лета цены как минимум зафиксируются, а по ряду категорий продовольственных товаров даже снизятся, уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Росстат назвал продукты, наиболее подорожавшие за месяц

Снижение цен уже зафиксировано по ряду товарных категорий. По подсчетам аналитического центра "Совэкон", цены на подсолнечное масло в России начали снижаться на фоне прогнозируемого в этом году рекордного урожая.

Сбор подсолнечника в 2021 году может достичь 15,9 миллиона тонн. Предыдущий максимум фиксировали два года назад — тогда урожай составил 15,4 миллиона тонн. А в 2020-м собрали лишь 13,3 миллиона тонн.

ЦЕНОВОЙ ПУЗЫРЬ

Острота текущего момента заключается в том, что, мы по сути, имеем ценовой пузырь, объясняет эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Многие продукты дорожали стремительно, не сообразуясь ни с инфляцией, ни с динамикой на мировых рынках, ни с курсами валют.

Поэтому может сыграть эффект высокой базы — стремительный рост цен на продукты может не просто замедлиться, но и показать отрицательную помесячную динамику. Это касается стоимости подсолнечника, сахара, картофеля и другой плодоовощной продукции.

"А вот продукты, отставшие от общего товарного ралли, напротив, способны прибавить — и здесь речь о большой ассортиментной группе "молочки". Как только производители скорректируют рентабельность, так и завершится отложенный эффект в молочной промышленности", — считает он.

ИЮНЬ ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ

Цены на национальных продовольственных рынках определяются мировыми ценами на те же виды сельхозпродукции, утверждает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

В июне было зафиксировано первое за 12 месяцев снижение индекса продовольственных цен Всемирной продовольственной организации, который формируется на основе индексов мировых цен на пять товарных групп: зерновые, растительные масла, молочная продукция, мясные продукты и сахар.

"Июнь — время сбора урожая в большинстве стран-экспортеров, рост предложения на рынках и, соответственно, снижения цен. Вносят лепту в этот процесс и прогнозы урожая текущего года", — поясняет специалист. Динамика мировых цен на продовольствие влияет на ситуацию на местах с некоторым временным лагом, поэтому эффект мы наблюдаем не сразу. Недоглядели. Что происходит с ценами на бензин

В дальнейшем цены будут зависеть от ряда факторов — погодные условия, спрос, динамика цен на смежные товары и нефть, от которой во многом зависит себестоимость производства. Важны также наличие рабочей силы, ее квалификация, затраты на покупку семян, удобрений, кормов, ремонта техники. Весной многие взяли на это кредиты и теперь вынуждены выплачивать проценты, что неминуемо отражается на ценах.

НА ЧТО И ПОЧЕМУ УПАДУТ ЦЕНЫ

По мнению исполнительного директора "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марины Строгой, к концу лета может подешеветь немало товаров. Прежде всего, речь идет о тех, что производятся в России — цены падают после сбора урожая. Импортные товары, по которым мы зависим и от сезонного фактора, и от курсовой разницы, также могут стать дешевле.

"По многим группам товаров весной цены повысили на 10-30% — это учитывало риск более значительного снижения курса национальной валюты, чем это было на самом деле. Сейчас есть возможность откатить цены назад на 5-10%", — отмечает Строгая.

БОРЩ И КРАСНАЯ ИКРА

В целом текущий сезон, даже несмотря на то, что из-за поздней весны уборка урожая ряда культур сдвинулась по срокам, ожидается достаточно позитивным. И это касается практически всех ведущих сельскохозяйственных отраслей, уточняет управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

"Как минимум, нет поводов для роста цен, как это было в прошлом году из-за засушливой погоды", — говорит он.

Говорить о том, что цены резко пойдут вниз к позапрошлогодним уровням не следует. Но зафиксироваться, а по ряду категорий — немного просесть они вполне могут. Правда, в рознице это происходит с некоторым отложенным эффектом — в силу договоренностей поставщиков и ритейла.

Борщевой набор — морковь, томаты, огурцы, картофель — дешевеет и продолжит это делать, поскольку уже идет уборка овощей открытого грунта. Дешевеют и яблоки — перспективы урожая в текущем году очень неплохие. Путин объяснил, почему морковь стоит дороже бананов

То же касается свеклы — по оценкам Березнюка, сахарные заводы произведут в течение года не менее 6 млн тонн сахара, что как раз сопоставимо с внутренним потреблением.

В рыбодобывающей отрасли повторения прошлогоднего ажиотажа, когда к сентябрю красная икра подорожала на 40-60%, не ожидается. По оценке рыбодобытчиков, сейчас сырья должно хватать, поэтому цены на красную икру могут снизиться на 30-40% к ценам сентября-октября 2020 года, прогнозирует специалист.

В свою очередь, Строгая отмечает, что в этом году возможно значительное снижение урожая зерна из-за погодных условий. Могут потребоваться меры по сокращению экспорта зерна для удовлетворения внутренних потребностей. Кроме того, осенью и зимой не исключен новый всплеск цен на продукты из-за сезонных факторов.