МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Речь идет о проекте закона "О внесении изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации", который находится на рассмотрении Госдумы. Он преследует своей целью ограничить использование жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах с целью не мешать комфортному проживанию остальных граждан, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин. Эксперты объяснили, каким должен быть дом для сдачи в аренду

Многоквартирный дом — это совокупность жилых и нежилых помещений, принадлежащих разным владельцам. Собственники квартир и апартаментов вправе распоряжаться ими, в том числе предоставляя их в пользование третьим лицам посредством аренды, найма. При этом, если такие пользователи нарушают права соседей, арендодатели фактически ни за что не отвечают.

"Кроме того, такие арендаторы, как правило, часто меняются, и привлечение их к какой-либо ответственности становится практически невозможным", — говорит Редин.

Особенно учитывая то обстоятельство, что личность нарушителя зачастую неизвестна пострадавшей стороне, добавляет он.

Такие же проблемы появляются и при причинении ущерба общему имуществу многоквартирного дома или имуществу соседей третьими лицами, гостями, допущенными собственником в его помещение.

В соответствии с действующими положениями законодательства ответственность за нанесение ущерба несет непосредственно то лицо, которое причинило этот вред.

"Соответственно, если при использовании квартиры нанимателем или арендатором был произведен залив соседнего помещения или нанесен ущерб в процессе ремонтных работ, соседям приходится разыскивать непосредственно арендатора или нанимателя, а не обращаться к собственнику", — указывает юрист. Эксперт перечислил риски сдачи в аренду купленного в ипотеку жилья

В отношении ответственности за причинение ущерба общему имуществу или имуществу соседей лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему жилое или нежилое помещение, устанавливается принцип солидарной ответственности собственника, что позволяет пострадавшей стороне обращаться в суд с требованием о возмещении указанного ущерба как к лицу, непосредственно причинившему ущерб, так и к собственнику, допустившему это лицо в свое помещение.

"При этом собственник не лишается возможности возложить обязательства по компенсации понесенных им расходов по возмещению ущерба соседям на лицо, допущенное им в помещение, в договоре с этим лицом — тогда взыскание будет, скорее всего, производиться в порядке регрессного требования", — отмечает Редин.

Нарушением тишины признается совершение действий, в результате которых звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилого помещения, явно ощущается за его пределами.

Не считаются нарушением тишины звуки, источником которых является "обычная жизнедеятельность человека" (плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие), а также спасательные, аварийно-восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан. Риелторы рассказали, какое жилье ищут богатые арендаторы в Москве

При этом, по словам эксперта, в законопроекте не раскрыт механизм привлечения к ответственности собственников помещений или арендаторов: последний пункт указывает на возможность привлечения к административной ответственности, однако, кто будет заниматься оформлением правонарушения неясно — даже законом о полиции такая функция сотрудников не предусмотрена.

"Теоретически при такой редакции пострадавшая сторона, конечно, имеет право восстановить свои права в суде, однако, как создавать доказательную базу для подобного процесса не совсем ясно, если речь идет не о физическом или материальном ущербе, а лишь о периодическом шуме", — сказал эксперт.