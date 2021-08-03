МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Граждане, находящиеся в браке, имеют два вида имущества: общее и индивидуальное. На индивидуальное имущество отмена обязательной отметки о браке/расторжении брака не повлияет. Проблемы могут возникнуть при наличии совместной собственности, поскольку контрагенты не смогут удостовериться в семейном статусе лица и тем самым попасть в неприятную ситуацию. Об этом рассказал агентству "Прайм" партнер юридической компании Hogan Lovells Алексей Дудко.

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Права супруга, без чьего согласия было продано имущество, в случае сделки с совместным имуществом будут защищены, поскольку в отсутствии его нотариального согласия сделка оспорима, даже если контрагент полностью добросовестен (ч. 3 ст. 35 СК РФ).

Не столь радужные перспективы для супруга, по словам эксперта, будут в случае продажи движимого общего имущества, ведь такие сделки, заключённые без согласия второго супруга, оспоримы лишь в случае, если контрагент знал о наличии брака (ч. 2 ст. 35 СК РФ).

"Таким образом, "паспортные" нововведения однозначно добавят хлопот тем, кто занимается оформлением сделок с недвижимостью и иным требующим госрегистрации имуществом", — убежден юрист.

При продаже квартиры с прописанным в ней ребёнком (не собственником), основной риск для покупателя заключается в том, что принудительно выписать его потом довольно сложно. Поэтому прежде чем покупать квартиру покупателю необходимо досконально изучить информацию о зарегистрированных в квартире жильцах, особенно, несовершеннолетних детях, предупреждает Дудко.

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Однако, по его мнению, отмена обязательных отметок о детях в паспортах не должна сильно повлиять на процесс покупки недвижимости, ведь основным документом, содержащим краткую информацию о зарегистрированных (прописанных) жильцах является не паспорт, а, например, выписка из домовой книги, которую покупателю необходимо досконально изучить прежде чем покупать квартиру.