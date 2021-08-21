МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Заправка полного бака опасна только возможностью перелива топлива и разливом его на дорогу рядом с автомобилем. Это чревато возгоранием, особенно в жаркий сезон. Если топливоналивной шланг не оборудован ограничивающим механизмом, то заливать полный бак не нужно, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников. Автоэксперт рассказал, как сэкономить на бензине

"В современных автомобилях баки, как правило, изготавливают из пластика, что препятствует образованию коррозии", рассказывает эксперт.

"Если же топливный бак сделан из металла, то коррозия может появиться. И чтобы уменьшить ее появление в топливном баке, нужно обеспечить наименьшее количество конденсата — это можно сделать только максимальной заправкой топлива", — поясняет он.

Таким образом, если у автомобиля пластиковый бак, то можно заливать любое количество бензина. Если металлический – то топлива лучше заливать до максимума.

Особенно это важно в зимний период, когда температура "переходит через ноль", либо если машина эксплуатируется на улице, а затем ставится в теплый гараж. В данных условиях высока вероятность образования конденсата, который будет препятствовать нормальной работе двигателя. Вместе с ним будет формироваться коррозия, которая в будущем забьет топливоприемник, что также негативно отразится на функционировании двигателя. Автовладельцам объяснили, через сколько лет надо менять машину

Также важно учесть вопрос охлаждения топливного насоса. Так как все электрические насосы автомобилей охлаждаются проходящим, протекающим через них топливом, то они, в принципе, имеют возможность работать при любом уровне топлива, в том числе и до самого минимального. Но в жаркую погоду, по словам специалиста, желательно, чтобы топливный насос был как минимум закрыт этим топливом, для лучшего его охлаждения.