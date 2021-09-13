МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. С точки зрения теории все просто: учить ее необходимо. К сожалению, изучение правил дорожного движения и ответов на вопросы экзаменационных билетов — процедура "достаточно нудная", и часто она проходит в отрыве от практики на дороге. В результате обучение превращается в неинтересную рутину. Однако нужно правильно себя настраивать, понимая, что знание ПДД в будущем избавит вас от большого количества проблем. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Водителей предупредили о штрафах, которые могут ждать их в 2022 году

Для повышения эффективности процесса изучения теоретической части эксперт рекомендует воспользоваться специальными приложениями, которые "в интересной и даже игровой форме существенно повышают эффективность обучения".

"Что касается вождения, то есть два подхода к успешной сдаче на право управления автомобилем. Первый заключается в том, чтобы безошибочно и точно справиться с практическим экзаменом c учетом специфических особенностей, например, места сдачи. Здесь речь идет, в основном, об увеличении количества часов вождения по площадке, упражнений, необходимых именно для сдачи экзамена или по предположительному маршруту городской части экзамена", — отмечает специалист.

"Второй способ подразумевает приобретение более разносторонних навыков управления автомобилем на специальных курсах повышения водительского мастерства", — объясняет он. Эксперт рассказал водителям о "скрытых патрулях" ГИБДД

Именно на таких курсах даются общие принципы управления автомобилем, формируется понимание действий в нештатных ситуациях, происходит более интенсивная адаптация к машине. И что самое главное — благодаря таким курсам водитель начинает эффективно обучаться управлению автомобилем не после того, как, сдав на права, оказался на дорогах общего пользования. А значит, у него намного меньше шансов оказаться в аварийной ситуации.

"Кстати, почему-то при сдаче экзамена не проверяется умение соискателей тормозить в экстренном режиме, а ведь это один из самых эффективных способов борьбы за жизнь в аварийных ситуациях", — говорит Васильев.