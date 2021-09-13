Автоэксперт Васильев предложил ряд подходов для успешной сдачи экзамена на права
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. С точки зрения теории все просто: учить ее необходимо. К сожалению, изучение правил дорожного движения и ответов на вопросы экзаменационных билетов — процедура "достаточно нудная", и часто она проходит в отрыве от практики на дороге. В результате обучение превращается в неинтересную рутину. Однако нужно правильно себя настраивать, понимая, что знание ПДД в будущем избавит вас от большого количества проблем. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Для повышения эффективности процесса изучения теоретической части эксперт рекомендует воспользоваться специальными приложениями, которые "в интересной и даже игровой форме существенно повышают эффективность обучения".
"Что касается вождения, то есть два подхода к успешной сдаче на право управления автомобилем. Первый заключается в том, чтобы безошибочно и точно справиться с практическим экзаменом c учетом специфических особенностей, например, места сдачи. Здесь речь идет, в основном, об увеличении количества часов вождения по площадке, упражнений, необходимых именно для сдачи экзамена или по предположительному маршруту городской части экзамена", — отмечает специалист.
"Второй способ подразумевает приобретение более разносторонних навыков управления автомобилем на специальных курсах повышения водительского мастерства", — объясняет он.
Именно на таких курсах даются общие принципы управления автомобилем, формируется понимание действий в нештатных ситуациях, происходит более интенсивная адаптация к машине. И что самое главное — благодаря таким курсам водитель начинает эффективно обучаться управлению автомобилем не после того, как, сдав на права, оказался на дорогах общего пользования. А значит, у него намного меньше шансов оказаться в аварийной ситуации.
"Кстати, почему-то при сдаче экзамена не проверяется умение соискателей тормозить в экстренном режиме, а ведь это один из самых эффективных способов борьбы за жизнь в аварийных ситуациях", — говорит Васильев.
https://1prime.ru/business/20210913/834663235.html