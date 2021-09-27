МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Традиционно в России перед Новым годом растут цены на популярные у жителей страны деликатесы. К таким продуктам относится красная икра. Как рассказал агентству "Прайм" председатель Рыбного союза Александр Панин, розничные цены на красную икру будут не выше, чем в прошлом году. Какие продукты опустошат ваш кошелек сильнее, чем красная икра

Он отметил, что в настоящее время добыча икры превышает показатели прошлого года, при этом покупательская способность россиян не растет.

"Эластичность спроса никто не отменял", — отметил Панин.

В прошлом 2020 году в начале сезона цены на красную икру в рознице были от 4 тысяч до 4,5 тысячи рублей за килограмм. К Новому году расценки выросли до 5,5 тысячи за килограмм, а к весне уже все 6 тысяч за кило.

"Икры было мало, поэтому стоимость и горбуши была высокая. Так что разницы большой между неркой и горбушей не было", — пояснил собеседник агентства. Названы способы разумной экономии при покупке продуктов

Что касается этого Нового года, то Рыбный союз прогнозирует цены в опте на икру горбуши в 3450 — 3600 рублей за килограмм, икру кеты — 4200 — 4400 рублей за килограмм, нерки — 3800 — 4000 за килограмм.

В целом, отметил эксперт, наценки сетей составляют от 20 до 30%. Поэтому можно ожидать, что к новогоднему столу за красную икру придется заплатить 4200 рублей за килограмм икры горбуши, 5600 рублей за икру кеты и 5200 рублей за килограмм икры нерки. Получается, что в отдельных случаях цены могут даже незначительно, но снизиться с текущих уровней.

Читайте также:

Парадоксы инфляции. Как изменятся цены на продукты осенью