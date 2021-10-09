МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Порядка 30% алкогольного рынка России составляет контрафактная продукция, сообщил директор НКО "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский. Его слова приводит издание "Газета.Ru".

"Объем нелегального рынка в сегменте крепкого алкоголя составляет 30%, в слабоалкогольном сегменте — 10-12%. Дело в том, что на крепкий алкоголь высокий акциз. Соответственно, подделывать его выгодней. Кроме того, водку подделать технологически проще, чем вино или пиво", — сообщил специалист.

Отмечается, что в нелегальном производстве в основном используется медицинский спирт. Если речь идет о крупном незаконном производстве, на бутылки просто наклеивают этикетки известных брендов.

Если напиток "гонят" дома в небольших количествах, то в него также добавляют медицинский спирт, купленный в аптеке, и наклеивают маркировку, распечатанную на принтере, отметил эксперт.

Однако поставщики могут случайно отправить метиловый. Последний является страшным ядом. Помимо метанола, в продукт может попасть технический спирт.

"Бывает, что поставщики спирта случайно подсовывают метанол вместо этанола, которые отличить нельзя. Они это разлили, и люди отравились", — сказал Черниговский.

Те, кто разливают контрафактную водку, на сырье не экономят. Они зарабатывают на налогах.

Кроме того, такие производители активно рекламируют свою продукцию в интернете.

"Если набрать в интернете фразу: "Купить алкоголь ночью или водку в канистрах", то высветится много предложений", — отметил эксперт.

Минимальная розничная цена бутылки водки составляет 243 рубля. А контрафактую пятилитровую канистру данного напитка можно купить за 600 рублей, сообщил специалист.

Помимо интернета, нелегальный алкоголь могут продавать в небольших магазинах, не имеющих лицензии на продажу спиртного. Оборот торговли нелегальным спиртным достигает в РФ пяти миллиардов рублей ежегодно.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Чтобы граждане не покупали контрафакт, нужно запустить контролируемую государством линейку дешевого алкоголя для тех, кто не может себе позволить приобретение качественных напитков, считает специалист.

Однако в Госдуме уверены, что проблему решит усиление надзора за нарушителями. Как уточняет Черниговский, в РФ и так принято самое жесткое законодательство касаемо алкоголя. Оно не спасает от регулярных случаев отравлений, в том числе со смертельным исходом.

Метод борьбы с суррогатом можно позаимствовать у США, где для бедного населения продают дешевый алкоголь. Это литровая, не брендированная бутылка стоимостью около $2,5 (порядка 140 руб. на наши деньги — ред.)

Подобный выход — лучшее решение, чем если человек отравится метанолом — это страшная смерть, заключил Черниговский.

КАК ОТЛИЧИТЬ

В домашних условиях отличить хороший алкоголь от яда невозможно. Этанол не отличается от метанола по вкусу и запаху, отметил врач психиатр-нарколог, главврач медцентра "Корсаков" Алексей Казанцев.

Однако, по словам специалиста, проверить качество напитка в магазине можно, если на нем есть QR-код.

"В магазинах проверяют качество продукции и это самое важное. Важно на бутылке обратить внимание на акцизную марку и QR-код, по которому можно узнать о поставщиках и производителях. Да, он дороже, но точно качественный", — рекомендует собеседник издания.

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

Первые признаки отравления метиловым или техническим спиртом следующие: состояние похоже на обычную интоксикацию после большого количества алкоголя. Человека подташнивает, рвет, кружится голова, болит живот.

Однако спустя несколько часов или на следующий день начинается ухудшение. Появляются сильные боли в мышцах, жажда, раздвоение в глазах. Если срочно не обратиться за помощью, наступает слепота, судороги, падение давления и сердечного ритма: кожа станет серо-зеленого цвета, рассказал врач.

"Смертельной дозой метанола считается 100 милилитров. Но даже маленькое количество может привести к последствиям. Так, от 40-50 миллилитров начнется паралич зрительного нерва, сложности с дыханием. В итоге может наступить смерть", — предупредил Казанцев.

Чтобы продержаться до приезда скорой, необходимо выпить большое количество воды, лучше — с марганцовкой. Также врач отметил, что противоядием к метанолу является обычная хорошая водка на основе этилового спирта.

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