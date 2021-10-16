МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Для большинства наших граждан покупка или продажа недвижимости происходит не часто и становится заметным событием в жизни. Поэтому для человека важно не только, насколько четко и безопасно будет проведена данная процедура, но и насколько удобно и комфортно будет происходить данное юридическое действие, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости

Сегодня процесс государственной регистрации недвижимости включает в себя подготовку пакета необходимых документов, уплату госпошлины, подачу документов в территориальное подразделение Росреестра для непосредственно регистрационных действий, получение подтверждающих документов. Юрист отмечает, что объем документов зависит от вида сделки и прав на недвижимость (оформление права собственности на квартиру, новостройку, машиноместо, здание, дом, нежилое помещение, по договору купли-продажи, уступки и т.д.) — все это требует специальных знаний и "довольно затруднительно для человека без специальной подготовки".

Во многих случаях подготовку документов для Росреестра и их последующую подачу берет на себя одна из сторон сделки, обращаясь к посредникам — юристам, специалистам, риелторам и т.д. При этом на рынке регистрации прав на недвижимость все еще велики риски мошенничества.

По словам Соловьева, в последнее время государство последовательно расширяет полномочия нотариата, с одной стороны предоставляя нотариусам дополнительные полномочия, с другой вводя дополнительные механизмы контроля за их деятельностью и выравнивая размеры нотариальных платежей и тарифов в интересах людей. Нотариус рассказал, кому положены льготы на услуги при сделках с жильем

В рамках такого курса находится и возможность подачи заявления о госрегистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемых к нему документов в регистрационный орган через нотариуса (за исключением случая, если заявителем выступает кадастровый инженер). Сегодня это можно сделать только по нотариально удостоверенным сделкам практически за один рабочий день.

"Появление дополнительного одного окна для регистрации будет удобно для граждан, параллельно сводя практически сводит "на нет" риски мошеннических действий – пока идут регистрационные действия деньги по сделке могут храниться на публичном специальном депозитном счете нотариуса, в связи с чем отпадает необходимость в аренде банковских ячеек и иных манипуляциях, которыми частенько пользовались недобросовестные дельцы", — поясняет эксперт.

Плюсом является и то, что при оформлении сделки с недвижимым имуществом через нотариуса, регистрация становится бесплатной – все входит в единый нотариальный тариф. Кроме того, нотариус берет на себя все хлопоты по сбору необходимых сведений и справок и только потом приглашает к себе на встречу обе стороны сделки, на которой проверяет их волеизъявление и сразу удостоверяет договор. Такой порядок значительно короче по времени, безопаснее и дешевле, заключил юрист.