МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Цены на уголь и природный газ завершили прошлый год со значительным повышением на фоне глобального энергетического кризиса, вызванного украинским конфликтом. Ожидается, что в 2023 году предложение будет ограниченным, и это может спровоцировать дальнейший рост цен, пишет Reuters. Эксперт рассказал, ждать ли Европе нового падения цен на газ

Цены на промышленные металлы завершили прошлый год с понижением на фоне жесткой политики нулевой терпимости к COVID в Китае и опасений относительно всемирной рецессии.

Рынки сельскохозяйственных товаров, включая зерновые, в марте подскочили к историческим максимумам на фоне неблагоприятной погоды и перебоев с поставками в условиях пандемии, что спровоцировало рост цен на продовольственные товары. Между тем во второй половине года сельскохозяйственные товары в основном утратили завоеванные ранее позиции.

"Несмотря на недавнее снижение цен, сырьевые товары, вероятно, станут классом активов, продемонстрировавшим наиболее позитивную динамику по итогам года", — прогнозировали в Goldman Sachs в конце 2022 года.

"С точки зрения фундаментальных факторов, в 2023 году перспективы цен на большинство сырьевых товаров представляются наиболее позитивными с тех пор, как мы прогнозировали начало суперцикла в октябре 2020 года", — отметили в банке.

В 2022 году на мировых рынках природного газа наблюдалась сильная волатильность после сокращения поставок из России в Европу, а также повреждений на важном газопроводе. Европейские страны стали закупать рекордные объемы природного газа у других поставщиков, чтобы обеспечить достаточные запасы зимой.

Увеличение спроса на СПГ и более ограниченное предложение трубопроводного газа оказали значительное давление на мировой рынок, спровоцировав энергетический кризис и рост цен на природный газ к рекордным максимумам.

Ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF за 2022 год выросли в цене почти на 8%, однако они упали примерно на 75% с рекордных максимумов, достигнутых ранее в минувшем году. Цены на газ в Европе перешли к снижению на фоне высокой заполненности хранилищ.

Котировки фьючерсов на газ на NYMEX подскочили более чем на 20%, а оптовые цены на газ в Нидерландах поднялись почти на 8%, причем оба показали третий годовой рост подряд. Эксперт дал прогноз по ценам на нефть и газ в новом году

Европа продолжит импортировать СПГ и в следующем году, чтобы пополнить запасы после зимы, и поэтому цены могут остаться высокими, так как объем новых мощностей по производству СПГ, вводимых в эксплуатацию в этом году, будет ограниченным.

Ослабление антиковидных мер в Китае, который является вторым крупнейшим в мире импортером СПГ, может подстегнуть восстановление экономики и привести к увеличению потребления СПГ в этом году.

Тем не менее потолок цен на газ в Европе, который вступает в силу в феврале, может ограничить пространство для роста котировок и поспособствовать уменьшению волатильности.

Цены на нефть продемонстрировали рост по итогам второго года подряд: фьючерсы на Brent подорожали почти на 6%, а фьючерсы на WTI подскочили примерно на 5%. Котировки нефти Brent в 2022 году поднимались выше 139 долларов за баррель, приблизившись к рекордному максимуму, установленному в 2008 году. Однако с тех пор цены откатились к 85 долларам за баррель на фоне перспектив замедления экономики и слабого влияния санкций на объемы экспорта нефти из России. Эксперт назвал скрытую цель США в установлении потолка цен на нефть

Между тем медь на LME по итогам ушедшего года упала в цене на 13%, а алюминий потерял 15%. При этом в марте котировки обоих металлов поднимались до рекордных максимумов.

Аналитики Citi негативно оценивают перспективы котировок никеля и цинка в ближайшие 6-12 месяцев, так как предложение этих металлов может сильно вырасти. Однако в Citi придерживаются оптимистичного взгляда на перспективы рынка алюминия.

Резкое изменение политики Пекина в отношении Covid-19, а также намерение властей увеличить меры стимулирования сектора недвижимости обеспечили поддержку цветным и черным металлам в декабре. И все же оптимизм участников рынка был поумерен всплеском заражений коронавирусной инфекцией в Китае и риском рецессии мировой экономики 2023 году, которую могут спровоцировать дальнейшие повышения процентных ставок центральными банками мира.

Котировки никеля за 2022 год выросли почти на 45%, что стало самым существенным повышением с 2010 года. Отчасти причиной этого стал дефицит запасов данного металла на LME, а отчасти — волатильность, вызванная низким объемом торгов и ликвидности после торгового фиаско в марте. Такого еще не было. Названы восемь глобальных рисков 2023 года

Также в марте фьючерсы на пшеницу в Чикаго достигли нового исторического максимума 13,63 1/2 доллара за бушель. Вследствие событий вокруг Украины предложение украинской пшеницы на экспортном рынке сократилось. Кроме того, неблагоприятные погодные условия и ограничения, связанные с Covid-19, оказывали повышательное давление на котировки. Цены на кукурузу и сою достигли 10-летнего максимума.

В перспективе котировки зерновых и сои продолжат получать поддержку, так как урожай пшеницы едва ли окажется настолько обильным, чтобы восполнить израсходованные мировые запасы, по крайней мере в 1-й половине 2023 года. Посевы же масличных культур страдают из-за неблагоприятных погодных условий в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

"Резкое похолодание нанесло удар по озимой пшенице в США, и даже если состояние посевов улучшится, урожай будет собран лишь во 2-й половине 2023 года", — напомнил один из трейдеров в Сингапуре.

Цены на золото продемонстрировали годовое падение почти на 1%, снизившись по итогам второго года подряд. Серебро же по итогам 2022 года выросло в цене почти на 3%, а платина — на 9%. Палладий потерял 4%.