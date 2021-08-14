Forbes: ФАС готовит законопроект об ограничении наценок на продукты в торговых сетях
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) готовит законопроект об ограничении наценки на продукты, реализуемые торговыми сетями, сообщил Forbes со ссылкой на источник.
Так ведомство собирается бороться с ростом цен на продовольственные товары. Ранее 13 августа ФАС РФ собрала ритейлеров на совещание для обсуждение ситуации с ценами.
В тот же день были организованы внеплановые проверки сетей "Пятерочка", "Лента", "Перекресток», "Магнит" и "Карусель" с целью выявления необоснованного завышения цен на социально значимые товары в результате возможного сговора.
По данным источника, цель корректировки торговых наценок — "повышения прозрачности". Бизнесу предложено добровольно снизить цены, не дожидаясь принятия законопроекта об ограничении наценок. Сети восприняли рекомендацию ФАС неоднозначно.
"Регулирование ценообразования — это пагубная история для торговли в целом, поскольку когда ты фиксируешь минимальные наценки на какую-либо продукцию, то ее нужно компенсировать в чем-то другом. Кроме того, это мешает договоренностям ретейлеров с поставщиками", — высказался источник Forbes.
С другой стороны, большой выбор товаров позволяет перераспределять стоимость, сообщило издание.
Добавляется, что у властей уже есть инструменты контроля цен, но на торговые сети они пока не распространяются.
ФАС пока не комментирует идею законопроекта о регулировании цен ритейлеров.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ФАС обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в торговых сетях.
Читайте также:
"Магнит" заявил, что активно сотрудничает с ФАС в рамках проверки
https://1prime.ru/consumer_markets/20210814/834449080.html