МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) готовит законопроект об ограничении наценки на продукты, реализуемые торговыми сетями, сообщил Forbes со ссылкой на источник.

Так ведомство собирается бороться с ростом цен на продовольственные товары. Ранее 13 августа ФАС РФ собрала ритейлеров на совещание для обсуждение ситуации с ценами.

В тот же день были организованы внеплановые проверки сетей "Пятерочка", "Лента", "Перекресток», "Магнит" и "Карусель" с целью выявления необоснованного завышения цен на социально значимые товары в результате возможного сговора. Россияне бросились закупать продовольствие онлайн

По данным источника, цель корректировки торговых наценок — "повышения прозрачности". Бизнесу предложено добровольно снизить цены, не дожидаясь принятия законопроекта об ограничении наценок. Сети восприняли рекомендацию ФАС неоднозначно.

"Регулирование ценообразования — это пагубная история для торговли в целом, поскольку когда ты фиксируешь минимальные наценки на какую-либо продукцию, то ее нужно компенсировать в чем-то другом. Кроме того, это мешает договоренностям ретейлеров с поставщиками", — высказался источник Forbes.

С другой стороны, большой выбор товаров позволяет перераспределять стоимость, сообщило издание.

Добавляется, что у властей уже есть инструменты контроля цен, но на торговые сети они пока не распространяются.

ФАС пока не комментирует идею законопроекта о регулировании цен ритейлеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ФАС обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в торговых сетях.

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