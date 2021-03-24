МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Банк или микрофинансовая организация (МФО) в праве потребовать погашения задолженности с вас, если, допустим, человек, за которого вы поручились, по какой-либо причине не выплачивает долг, согласно графику платежей по кредиту, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов.

"Поручитель обязуется исполнить обязательство другого лица, и поручительство даёт право кредитору по обеспеченному обязательству требовать от поручителя такое же исполнение, как и от основного должника. Иными словами, поручитель несет ровно такую же ответственность перед кредитором, как и заемщик", — подчеркивает юрист.

Эксперт рассказал, когда банк может забыть про кредит должника получает долг в порядке универсального правопреемства, и это уже не "чужой" долг. Требует же исполнения всегда кредитор — и не важно, первоначальный ли это кредитор, или получивший требование на основании цессии. Соответственно, и коллекторы тоже исполнение должника могут требовать и в случае поручительства, и в случае наследования, отметил он.

"Важно заранее понимать, что кредитор имеет полное право требовать от вас погашения кредита, сразу же, как вы вступите в наследство. При этом вы должны выплачивать долги в рамках стоимости того имущества, которое перешло к вам. Допустим, если вы вдруг получили в наследство какую-либо недвижимость и, например, машину на общую сумму в 7 млн рублей, то, соответственно, в пределах этой суммы на вас и перейдет долг", — разъясняет Константинов.

Отдавать чужой долг придется и в том случае, если вы, к примеру, прежде оформляли кредит на пару с кем-то и подписались в документах при его оформлении. Следовательно, вы отвечаете по долгу в одинаковой степени.

"Банку без разницы, кто из вас двоих будет оплачивать задолженность и как вы собираетесь разделить их между собой. Для банка главное, чтобы платежи поступали вовремя и, желательно, целиком. Разделить долг и выплачивать только свою половину не получится", — предупреждает юрист.