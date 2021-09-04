МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В последнее время участились случаи, когда люди замечают не совсем обычное поведение смартфонов. Если в вашем смартфоне стала ни с того ни с сего садится батарея, или телефон стал включаться-выключаться в те моменты, когда вы находитесь не рядом с ним, не трогаете его,- все это повод для того, чтобы разобраться в наличии шпионских программ. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. Эксперт предупредил об опасном Android-вирусе, ворующем деньги россиян

Самый простой способ — проверить в настройках телефона программы, которые на нем установлены, и определить, нет ли среди них тех, которые вы не устанавливали. Стоит также проверить, какие программы имеют доступ к основным функциям смартфона — нет ли среди них чужеродных программ.

"Если вы заметили, что перед отключением телефон длительное время не отключается, то вполне вероятно, что он ищет какой-то источник, которому можно передать информацию. И это тоже может служить основанием для проверки вашего смартфона на наличие вредоносного ПО", — считает специалист.

По словам Кускова, лучше всего обращаться в компетентные компании или в сервисные центры, или установить определенное программное обеспечение, которое позволяет находить программы-шпионы.

"Есть множество программ, которые обеспечивают выявление шпионских приложений и их устранение, как российского, так и иностранного производства — их можно найти в магазине приложений и Android и iOS", — заключил эксперт.

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