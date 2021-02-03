МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Сигналы о готовности США к переговорам по снятию ограничений с проекта "Северный поток-2" объясняются желанием Вашингтона нормализовать отношения с ФРГ. учитывая мгновенное продление Джо Байденом Договора СНВ-3, компромисс по трубопроводному проекту вполне вероятен. Вместе с тем, даже при удачном стечении обстоятельств угроза для "Северного потока —2" не исчезнет, убеждены эксперты, опрошенные агентством "Прайм". В Германии рассказали, как "Северный поток 2" повлияет на стоимость газа

Газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации президента в США ранее сообщила, что Вашингтон впервые заявил о своей готовности начать переговоры по вопросу снятия санкций с "Северного потока-2". По информации издания, от ФРГ попросят предоставить пакетное решение, в соответствии с которым поставка газа будет останавливаться при сокращении транзита через Украину.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Утверждать из текущих заявлений, что США решили сменить гнев на милость, преждевременно, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Очевидно, что здесь возникает некий торг — часть ограничительных мер может быть отменена, если заинтересованная европейская сторона пообещает некие преференции другой заинтересованной стороне. В данном случае речь идет об Украине и ее газовой инфраструктуре.

"Если рассматривать вариант с отключением трубы в случае любого давления со стороны России на Украину, то с точки зрения здравого смысла это не очень хорошее решение для ЕС и для России. Таким образом, под давлением расцениваться может все что угодно. Даже косой взгляд в сторону бывшего дружественного государства может стать губительным", — поясняет аналитик.

Данные переговоры находятся только в начале своего пути. То, какими будут реальные послабления со стороны США, если они вообще будут, — покажет только время.

ВОПРОС КОМПРОМИССА

По мнению экспертов, сейчас идут активные поиски условий, которые устроят все стороны. "Если США действительно согласны ослабить санкции против "Северного потока-2", то по двум причинам. Во-первых, это нормализация отношений с ФРГ и союзниками по НАТО, которые при Трампе приняли нервный характер. В Европе просто не знали, чего ждать от этого безграмотного и хаотичного персонажа. А во-вторых, для американской политики характерно стремление показать контраст между новым президентом и его предшественником, что в случае с Трампом и вовсе легко сделать", — рассуждает старший научный сотрудник Института США и Канады Олег Теребов. "Вбить кол в проект". Куда повернет "Северный поток 2" в 2021 году

По его мнению, компромисс по "Северному потоку-2" вполне вероятен, если вспомнить о мгновенном продлении Байденом договора СНВ.

Новая администрация США пытается налаживать отношения с Европой, пострадавшие и изменившиеся за последние четыре года, согласен и заместитель генерального директора, начальник управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

Помимо прочего, завершение проекта "Северный Поток —2" для Германии, — принципиальный вопрос престижа.

"Если она будет вынуждена отказаться от завершения проекта, это будет очень существенный урон не только для её энергорынка, но и для претензии на лидерское положение внутри всего Евросоюза", — уверен эксперт.

США предлагают компромисс: проект формально завершается и запускается, но Германия принимает на себя экономические риски Украины, связанные с транзитом, и обязуется фактически гарантировать приоритетное использование континентального, а не морского направления для закупок.

УГРОЗА СОХРАНЯЕТСЯ

Несмотря на, казалось бы, шанс на разрешение противоречий, оснований полагать, что проект будет завершен в этом году, нет, считают эксперты. Конкретные прогнозы давать бессмысленно: перед "Северным потоком-2" и так достаточно много сложнейших проблем по сертификации инфраструктуры, страхованию и окончанию глубоководных работ. От каждого из этих этапов будут зависеть сроки завершения — это очень много, даже если не брать во внимание геополитику. Вмешается четвертая сила. Что ждет "Северный поток 2" в 2021 году

"С другой стороны — вопрос запуска стратегически важен для Западной Европы и, очевидно, для того, чтобы его достроить, лидеры стран ЕС готовы идти на уступки в диалоге с США", — говорит Антонов.

Так или иначе, угроза для "Северного потока-2" никуда не исчезает. "Даже после завершения строительства его эксплуатация длительное время будет находиться под угрозой частичной или полной остановки по тем или иным основаниям", — заключает Александров.